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▲中信兄弟江坤宇攻守俱佳，已經是兄弟門面。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟本季打擊核心，依舊是當家重砲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟「本土王牌」鄭浩均去年下半季回歸，投出再進化身手，今年完整球季能否更上層樓，成為中信兄弟奪冠關鍵。（圖／中信兄弟提供）

2026年中華職棒開幕戰今（28）日開打，《NOWnews》陸續為各位帶來中職6隊開季分析，本篇要來看到中信兄弟。中信兄弟近年來軍容壯盛、年年都是台灣大賽冠軍熱門，但去年卻踢到鐵板，儘管連續2年拿到70勝50敗高居全年度第一，但台灣大賽面對氣勢如虹的樂天桃猿，以1：4敗下陣來。休賽季並無太大動作的黃衫軍，以「學習」為首要目標，打擊教練部門也做出調整，由日籍教練團主掌，目標依舊是奪回失去的台灣大賽冠軍。⚾投手戰力A：中信兄弟今年洋投補強動作相較過去慢，但仍在季前備妥各隊最多的6位洋投，保留去年的當家王牌羅戈、德保拉、勝騎士之外，再加入陶樂、黎克與委內瑞拉籍的新洋投馬奎爾，尤其前2號羅戈、勝騎士，都是中職最頂級的王牌，但受制於傷勢與牛棚戰力薄弱問題，整體仍有一些隱憂。⚾打擊戰力A：去年失去2024年扛出單季17轟的陳子豪，一定程度上仍影響中信兄弟的火力輸出，長打、全壘打相較2024年都有下滑，今年真正算得上有穩定長打砲管的重砲僅許基宏一人，其餘都是長槍為主，去年完成單季10轟、10盜成就的宋晟睿，本季能否持續穩步成長，是黃衫軍打線能否進一步爆發的關鍵。⚾守備戰力A+：中信兄弟去年整季僅68次守備失誤，與統一獅並列全聯盟最少，內野有江坤宇、岳東華坐鎮二游，安定感十足，今年黃衫軍想要奪冠，穩定且成熟的防守能力，依舊會是維持戰績的最大靠山。中信兄弟去年多達7人單季OPS+達100以上，論攻擊火力輸出絕對算是前段班，但僅許基宏一人能夠維持聯盟頂級火力、且穩定輸出，這個問題到台灣大賽展露無疑，面對樂天桃猿左右護法威能帝、魔神樂以及強大的牛棚投手毫無辦法，打線被撤底封鎖情況下，合計5戰僅拿到11分。在陣容沒有太多變動下，今年突破點包含去年完成單季10轟、10盜成就的宋晟睿，本季能否持續穩步成長，甚至進入中心打線，成為中信兄弟火力關鍵來源，此外去年陷入大低潮的曾頌恩，也全力找回前年雙位數全壘打的重砲火力。擁有歷史級守備職人江坤宇待在游擊區，就是中信兄弟防守最穩固的基底，此外其餘各位置的防守能力也都在全聯盟水準以上，二壘手岳東華去年失誤數上升，本季成內野不穩定因子，外野宋晟睿、新生代的許庭綸都具備高穩定性，未來岳政華回歸後，防守戰力也會再迎來升級。羅戈是中職近2年最強洋投，勝騎士2024年也投出王牌身手，中信兄弟依舊擁有全聯盟最可怕的前2號先發，德保拉、陶樂、黎克與馬奎爾過去也具備豐富實績，更重要的是，中信兄弟還有中職本土王牌鄭浩均，去年先發11場豪取5勝，防禦率僅1.49，本季即將解禁投球局數，以完整姿態回歸。單論先發投手戰力，中信兄弟絕對是聯盟最頂尖，但德保拉、勝騎士都才剛因傷復出，鄭浩均也將拉長局數投球，整體表現都還要再觀察，此外3位新洋投能否適應中職環境也是問題。中信兄弟牛棚是相較不穩定的一塊，去年呂彥青整體狀態下滑，吳俊偉自參加12強後就受到傷勢困擾，直到季末才復出，上半季投出頂級終結者成績的黃恩賜也因傷報銷，上季台灣大賽甚至還得仰賴39歲的李振昌扛起一切，今年只能祈禱吳俊偉、黃恩賜順利回歸，此外王凱程、江忠城等人依舊是中後段值得依賴的主力戰將。中信兄弟投打戰力齊全，歷經去年總冠軍賽失利，今年捲土重來，休賽季送球員到美國、日本進修，打擊教練部門也迎來變動，但陣容方面仍有不少需要觀察部分，例如3位新洋投適應狀態、牛棚主力傷勢回歸後表現、打擊能否再升級等等，但綜合考量，中信兄弟本季仍是奪冠熱門之一，相較例行賽戰績能否再度拿下全年第一，總教練平野惠一的唯一目標，就只剩下奪冠一路而已。