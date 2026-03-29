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▲去年扛出10轟的當家鐵捕張肇元因傷報銷，對台鋼雄鷹攻守兩端影響大。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

▲魔鷹官辦熱身賽連續2天開轟，本季仍是台鋼雄鷹最重要火力來源。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲曾子祐是台鋼雄鷹首位簽約球員，隊史意義重大。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬空降本土王牌。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹林詩翔去年奪下救援王、新人王，新賽季加薪幅度破100%。（圖／台鋼雄鷹提供）

2026年中華職棒開打，《NOWnews》陸續為各位帶來中職6隊開季分析，本篇要來看到台鋼雄鷹。台鋼雄鷹去年打出5成勝率，戰績有所成長，本季更成為大舉補強的球隊，黃子鵬空降本土王牌，補上本土先發輪值最欠缺一塊，也讓球隊得以保留洋砲魔鷹，洋投方面仍以去年雙王牌後勁、艾速特為核心，打擊方面，最大利空就是10轟級捕手張肇元因傷報銷，儘管補上熱身賽手感火燙的劉時豪，但原本就不算頂尖的進攻火力，可能又備受考驗。⚾投手戰力A-：台鋼雄鷹今年失去洋將福利，保留去年雙王牌後勁、艾速特之外，還續簽櫻井周斗，以及挖腳前富邦悍將洋投坎南，以開季狀況來說人數夠用但仍有補強空間，但補上連續5年投破百局的黃子鵬，對本土先發輪值而言是一大加分。⚾打擊戰力B+：留下魔鷹絕對是必要之舉，這位中職頂尖重砲2季扛出55轟，幾乎一個人負擔台鋼雄鷹一半的打擊火力，扣除掉魔鷹之外，王柏融能否找回過去中職打擊王身手也值得關注。⚾守備戰力B+：台鋼雄鷹升上一軍邁入第3年，主力野手陣容逐漸定型，去年失誤數已下降至86次，但仍為全聯盟第3多，期待今年再度進化，但當家鐵捕張肇元長期缺陣，對團隊防守仍有一定影響。台鋼雄鷹去年例行賽團隊OPS+為100.2，勝過富邦悍將與樂天桃猿，魔鷹一個人貢獻25轟、68分打點，這還是在他因傷僅出賽89場情況下繳出，現階段台鋼雄鷹野手端還在養成階段下，留下魔鷹維持一軍競爭力絕對是必要之舉。本土野手方面，好消息是去年火力斷層的外野，今年終於迎來陳文杰歸隊，他過去曾繳出超於聯盟平均的火力輸出，還能站中外野，並讓去年打擊不俗的曾昱罄回歸內野守二壘，壞消息則是去年扛出10轟當家鐵捕張肇元確定整季報銷，對本就缺少長打火力的台鋼雄鷹而言，無疑是個大傷害。台鋼雄鷹隊史首位狀元郎簽下中線防守者曾子祐，如今看來絕對是正確決定，至少確保未來10年游擊中線大關有固定人選，今年二壘可能更多搭配打擊有期待感的曾昱罄，但其回歸內野後的防守仍須觀察，至於外野有金手套等級的陳文杰坐鎮，也是一大加分。但捕手端可能人手較缺乏，得多仰賴老牌捕手劉時豪。以5年總值6,600萬元簽下黃子鵬，是台鋼雄鷹休賽季最成功的一步，此舉對攻守兩端都有莫大影響，本季仍以雙王牌洋投後勁、艾速特為核心情況下，簽下近代中職最能吃局數的本土投手黃子鵬，補上先發輪值中段，得以穩住戰績，另外，轉戰台鋼雄鷹的昔日「龍王」王維中，熱身賽球速、球威都有回溫跡象，同樣有望角逐先發輪值。後援方面，林詩翔去年異軍突起拿到救援王、新人王，但去年出賽多達60場，今年能否維持健康要特別注意。其餘主力投手方面，前年投出勝利組姿態的黃群、去年上半季擔任布局投手的張誠恩，本季都得想辦法重拾身手，此外熱身賽有重振架式的資深投手王躍霖，開季出預計也會獲得不少機會重新證明自己。台鋼雄鷹去年戰績大躍進，隊史一軍第2年就打出五成勝率、與樂天桃猿爭取季後賽名額，一路鏖戰到最後一周才確定敗下陣來，整體表現值得肯定，但今年仍遇上不少挑戰。除過去2年勞苦功高的張肇元因傷缺陣外，失去洋將福利也是一大困擾，所幸陳文杰殷商回歸、黃子鵬加盟助陣都是利多，本季目標仍是瞄準隊史首度季後賽。