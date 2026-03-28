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▲洛杉磯湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）在對戰籃網隊比賽中，親手傳出助攻讓兒子布朗尼（Bronny James）投進三分球，締造NBA史上首次父子助攻紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今（28）日在主場加密貨幣網體育館迎戰布魯克林籃網，靠著當家球星唐西奇（Luka Doncic）狂轟全場最高的41分與8個籃板，加上里夫斯（Austin Reaves）挹注26分與5次助攻的火力支援，湖人隊在決勝的第四節打出一波猛烈的高潮確立勝局，最終以116：99痛宰籃網隊，順利收下近期的2連勝，而苦吞敗仗的籃網隊則陷入了難堪的10連敗深淵。不過唐西奇在比賽中領到一次技術犯規，下一場比賽將面臨自動禁賽的處分。湖人隊此役雖然缺少了後衛史馬特（Marcus Smart），但在主場開局氣勢如虹。詹姆斯（LeBron James）連續命中兩球，搭配唐西奇（Luka Doncic）的三分冷箭，迅速取得15：4的領先優勢。儘管籃網隊靠著克拉克斯頓（Nic Claxton）與米諾特（Josh Minott）聯手追分，首節打完湖人仍以35：30領先。進入次節，籃網隊展開反撲一度超前比分。此時湖人隊的詹姆斯父子檔同場發力，詹姆斯連投帶罰拿下4分後，布朗尼（Bronny James）更接獲父親傳球飆進三分，帶動湖人打出14比3的猛烈攻勢。半場結束時，湖人隊以61：59帶著2分領先進入更衣室。易籃再戰，唐西奇（Luka Doncic）在第三節開局連拿4分試圖擴大領先，但籃網隊展現極強韌性。克拉克斯頓（Nic Claxton）的空中接力灌籃與威廉斯（Ziaire Williams）連續命中三球，幫助籃網隊在第三節剩下5分鐘時以77比74反超比分。關鍵時刻，唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）挺身而出還擊奪回領先，三節打完湖人隊僅以85：84微幅領先1分。前三節比賽雙方你來我往，戰況始終陷入高度膠著。進入決勝的第四節，籃網隊的薩勞恩（Tidjane Salaun）快攻灌籃得手再次要回領先。此時里夫斯（Austin Reaves）宛如猛虎出閘，連續飆進兩記關鍵三分球，搭配詹姆斯（LeBron James）的罰球，湖人隊以96：92重新掌控局面。面對急於追分而不斷在外線打鐵的籃網隊，唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯在比賽尾聲聯手出擊，兩人分別投進奠定勝基的三分球，將分差徹底拉開，最終湖人隊在末節強勢收尾，以116：99大勝對手，讓籃網隊黯然吞下10連敗。