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洛杉磯道奇今（28）日主場迎戰亞利桑那響尾蛇，雙方在激烈的攻防拉鋸中互有領先，四局過後戰成4：4平手，此後比賽陷入長達數局的投手戰僵局。直到第八局下半，道奇靠著弗里蘭（Alex Freeland）的關鍵二壘安打上壘、大谷翔平犧牲推進跑者，最後由新同學塔克（Kyle Tucker）適時安打打回超前分，終於打破僵局。第九局由新守護神迪亞茲（Edwin Díaz）登場關門，在道奇主場首秀即送出兩次三振，幫助道奇順利守下5：4的勝利，在本系列賽取得2連勝。響尾蛇靠著先發投手希恩（Emmet Sheehan）控球不穩，分別在二局三局攻下分數，取得領先優勢。三局下半，道奇先是靠著弗里蘭（Alex Freeland）的陽春砲得分，大谷翔平跟塔克（tucker）接連選到保送，下一棒貝茲擊出三分砲一舉超前分數。然而四局上，希恩控球仍然不穩，送出了一次保送後被擊出二壘安打，道奇果斷換上牛棚上場，然而卻未能首下分數，響尾蛇取得兩分追平戰局。比分一直僵持到八局下半，道奇先是靠著弗里蘭的關鍵二壘安打攻佔得點圈，下一棒大谷翔平右半邊滾地球推進跑者，在靠著新同學塔克的安打打回超前分。九局上，道奇派出守護神迪亞茲（Edwin Díaz）上場關門，迪亞茲第一場在道奇主場登板的比賽，飆出兩次三振，幫助道奇順利守下比賽，取得系列賽二連勝。