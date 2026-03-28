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MLB美國職業棒球大聯盟休士頓太空人隊今（28）日在主場持續交手洛杉磯天使隊，台灣強投鄧愷威今年以牛棚長中繼身分成功擠進太空人開季名單，但繼昨日開幕戰沒有獲得登板機會後，今日太空人最終以2：6再度不敵去年美聯西區爐主天使隊，慘吞開季2連敗，鄧愷威依然等不到在大聯盟舞台亮相的機會。鄧愷威在休賽季期間透過交易轉戰太空人隊，太空人球團對這位台灣小將展現了極高的重視程度，不僅曾特別召開長達40分鐘的專案會議，更精心製作簡報與圖表來深度分析鄧愷威的投球優勢。鄧愷威在春訓期間總計出賽6場，繳出防禦率2.53的優異成績，最終也順利被教練團帶進開季名單，成為繼2023年效力於波士頓紅襪隊張育成之後，近年來第一位在開季就登上大聯盟名單的台灣球員。不過太空人昨日開幕戰以0：3遭到完封，今日又陷入落後劣勢，讓擔任長中繼的鄧愷威連續2場比賽只能在牛棚苦苦待命。太空人今日派出休賽季從匹茲堡海盜隊交易來的26歲右投伯羅斯（Mike Burrows）擔任先發，他主投5.2局被敲出9支安打，雖然投出6次三振但也伴隨2次保送，失掉的5分全數皆為自責分。後續太空人教練團陸續派出穆諾茲（Roddery Munoz）與歐科特（Steven Okert）登板後援。9局上半，太空人換上曾效力於中華職棒富邦悍將隊的瑞恩（Ryan Weiss）接替投球，結果他才投出第2球，就慘遭天使打者內托（Zach Neto）一棒掃出陽春砲。最終瑞恩後援1局被敲2支安打失1分，投出2次三振與1次保送。相較於太空人打線全場受制於對手直到比賽後段都苦無發揮，天使隊老大哥楚奧特（Mike Trout）則是展現極其火燙的絕佳狀態。他今日不僅敲出本季個人第2發全壘打，更上演單場猛打賞的恐怖表現，目前累積打擊率高達0.667、攻擊指數更是來到驚人的2.467。至於天使隊的日本左投菊池雄星（Yusei Kikuchi）今日掛帥先發，主投4.1局被敲8支安打失掉2分，另外送出3次三振與1次保送無關勝負，太空人最終仍無力回天苦吞開季2連敗。