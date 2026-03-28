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NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人近況火燙，最近10場打出9勝1敗佳績站上西區第3位置，NOWnews球評李亦伸認為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）調整打法是湖人打出高潮的關鍵。李亦伸指出，詹皇放棄球權打非常多無球，成為湖人第3得分選擇，截至3/28止，他每場比賽出手次數最多就是14次，但還是可以拿下場均將近19分的高分，打出超高效率。在防守方面，李亦伸認為即便詹姆斯超過40歲的高齡，他還是展現出玩命的防守來幫助球隊，一個歷史最偉大的球員能做出這種改變，是湖人戰績能一飛沖天主因。李亦伸也補充，詹皇調整打法後，他的黑粉越來越少，因為詹姆斯改變打法的表現讓那些「詹酸」無話可說，這就是偉大的球員令人敬佩的地方。湖人隊目前暫居西區第三，有極高機率進入季後賽，李亦伸表示：「湖人三巨頭唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）以及詹姆斯，再加上5-6名的板凳球員，湖人在季後賽有望創造奇蹟」。