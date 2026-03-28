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中華職棒37年開幕戰今（28）日展開，中信兄弟於大巨蛋交手樂天桃猿，重演去年台灣大賽對戰組合，賽前兩隊公布先發打線，中信兄弟王威晨重返一棒擔任開路先鋒，第4棒則由曾頌恩扛下，此外2024年首輪指名大物許庭綸也獲先發機會。樂天桃猿方面，熱身賽手感火燙的20歲小將何品室融進入先發、還擔任開路先鋒，林子偉擔任三壘手，二壘則由去年第二指名許賀捷擔任。第一棒：王威晨（三壘手）第二棒：陳俊秀（一壘手）第三棒：宋晟睿（中外野手）第四棒：曾頌恩（DH）第五棒：詹子賢（左外野手）第六棒：江坤宇（游擊手）第七棒：高宇杰（捕手）第八棒：岳東華（二壘手）第九壘：許庭綸（右外野手）先發投手：羅戈第一棒：何品室融（右外野手）第二棒：林政華（中外野手）第三棒：陳晨威（左外野手）第四棒：林泓育（DH）第五棒：林智平（一壘手）第六棒：林承飛（游擊手）第七棒：林子偉（三壘手）第八棒：宋嘉翔（捕手）第九壘：許賀捷（二壘手）先發投手：威能帝