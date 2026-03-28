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MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊今（28）日迎戰亞利桑那響尾蛇隊，除了比賽本身的勝負，全場球迷最引頸期盼的，莫過於明星終結者迪亞茲（Edwin Diaz）如何踏上道奇球場的投手丘。這位最強守護神沒有讓大家失望，他帶著招牌的史詩級出場神曲《Narco》霸氣登場，從外野牛棚一路走向投手丘，在全場迴蕩的小號聲中狂飆2次三振，順利守住球隊5：4的勝果，完美揭開他在洛杉磯的全新篇章。迪亞茲早在2018年效力於西雅圖水手隊時期，就開始使用這首名為《Narco》的歌曲作為他的專屬出場樂。根據大聯盟官網的報導，當時球團提供了幾個音樂選項供他挑選。迪亞茲曾在2022年受訪時透露，他之所以選中這首歌，完全是被那獨特的小號聲給深深吸引，因為這與其他選手使用的音樂截然不同，充滿了無與倫比的氣勢與辨識度。這首發行於2017年的熱門舞曲，是由荷蘭DJ雙人組Blasterjaxx與澳洲DJ兼製作人提米喇叭手（Timmy Trumpet）共同創作，強烈的節奏感完美契合了終結者登板時的高壓氛圍。雖然在2019年剛轉戰紐約大都會隊時，迪亞茲曾短暫改用其他歌曲作為出場樂，但他很快就發覺不對勁，並在2020年賽季果斷重回《Narco》的懷抱，從此這首小號神曲便成為他職業生涯不可或缺的代名詞。過去三年來，這首神曲無數次在花旗球場響起，其中最史詩級的一幕發生在2022年8月31日。當時原唱提米喇叭手親自蒞臨大都會主場，在第九局迪亞茲準備登板面對道奇隊時，現場熱血吹奏這首經典名曲，最終迪亞茲也順利以2比1為大都會收下勝利。如今時空背景轉換，迪亞茲披上了道奇隊的戰袍，這首令對手聞風喪膽的神曲，未來將持續在洛杉磯的夜空中嘹亮響起。