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今（28）日洛杉磯新守護者迪亞茲首次於球隊5比4領先時登板。當他的出場曲《Narco》的小號由現場演奏響起時，他從牛棚走向投手丘，最終成功壓制對手打線、無失分守成，帶領球隊取得開季2連勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到這位新任守護神：「我一直很想讓他上場，他也確實做到了，而且拿出結果，真的很棒。」迪亞茲在上季結束後從紐約大都會成為自由球員，最終以3年總額6900萬美元轉投洛杉磯道奇。羅伯斯坦言：「老實說，一開始並不覺得能簽下他，休賽季時認為機會不高。」顯示這位頂級終結者的爭奪相當激烈。他也透露簽約過程的內幕：「我在休假時接到Andrew Friedman的電話，他說有機會和迪亞斯談一談，於是我們透過Zoom聊了大約45分鐘。」在那次對話中，羅伯斯向迪亞茲強調：「如果你想奪冠，這裡就是最好的地方。」並向他介紹球隊文化、團隊氛圍與球團對勝利的追求。他表示：「雖然是直覺，但我感覺很有機會成功。」回顧上季，道奇牛棚因守護神人選不穩而陷入混亂，原本被期待的終結者史考特（Tanner Scott）表現不如預期，導致球隊難以固定9局人選。羅伯斯表示：「有可信賴的守護神，整個牛棚調度都會變得更容易。像今天先發投手提早退場的情況，也能更有系統地安排投手接力。能夠確實關門的投手，價值非常大。」並期待迪亞茲的加入能為牛棚帶來穩定性。