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中華職棒37年開幕戰今（28）日點燃戰火，中信兄弟此役在先發打線排出老將雙箭頭，由34歲的王威晨搭配37歲的陳俊秀，兄弟總教練平野惠一指出，陳俊秀近況非常好，所以想盡量往前擺。談到將資深球員放在前2棒，平野坦言，年輕選手還沒辦法威脅到老將，也同時感受到老將不服輸的鬥志，「希望今年能看到更多年輕球員跳出來，拿出好的表現。」此役兄弟打線前2棒排出34歲的王威晨以及37歲的陳俊秀，總教練平野惠一坦言，雖然想把年輕選手擺進打線，但從休賽季、春訓到官辦熱身賽，年輕球員目前展現出來的競爭力，還沒有到可以威脅資深老將的程度。平野指出，有感受到球隊的老將所展現出來的鬥志，「即使到了這個年紀，還是想變得更強、表現更好。我有感受到老將們這種不服輸的氣勢。」平野希望老將與年輕選手之間，能產生良好的化學反應和競爭組合，「希望今年能看到更多年輕球員跳出來，拿出好的表現。」陳俊秀近期在熱身賽都扛兄弟2棒，開幕戰也不例外，平野說，「想要盡量把好的打者排在前面，加上（陳）俊秀最近的狀況非常好。之前李大浩給他一些指導，還有自己去日本自主訓練回來後，狀態真的維持得不錯。」平野開玩笑表示，「畢竟俊秀已經有些年紀了，疲勞可能會出現得比較快。所以想說把他放前面，盡量在比賽前半段、體力最好的時候，多給他一點打席，讓他把力量發揮到最大，但這是開玩笑的。」