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相比其他家業者已推出折疊機多時，蘋果遲遲未見自家折疊機現身，而現在折疊iPhone真的要來了！外媒報導，折疊iPhone價格預計將逾2,000美元（約新台幣6.4萬元），將是史上最高價iPhone，市場也預期，蘋果如期在9月公布iPhone 18系列產品，折疊機則可能在年底登場。媒體報導，彭博記者馬克．古爾曼在一場直播問答中提到新機資訊，他表示，蘋果折疊機（iPhone Fold） 因折疊面板工藝複雜，將比 iPhone 18 Pro／Pro Max 稍晚上市，每當蘋果推出全新形態設計產品時，上市時間往往晚於同期公布的其他機型。例如iPhone 8系列在2017年9月22日發布10天後便迅速上市，但同場的iPhone X直到11月3日才發貨。市場也預期，蘋果如期在9月公布iPhone 18系列產品，折疊機預期可能在年底登場。古爾曼透露，iPhone Fold入門價超過2000美元，對iPhone Fold將採無折痕顯示幕，以及螢幕尺寸表現出極大興趣，蘋果將利用這塊螢幕展現更佳影音內容與遊戲體驗。研調機構Counterpoint Research發表《折疊螢幕智慧型手機市場預測報告》指出，蘋果折疊手機將使市場進入全新競爭階段，新品上市首年即有望拿下約28%的市佔率，直逼三星的領先地位。蘋果供應鏈先前也有透露出iPhone折疊機問世的蛛絲馬跡。鴻海董事長董事長劉揚偉日前受訪提到，與客戶合作開發折疊機是肯定的，不用想，只是客戶是世界領先廠商，產品要求很高，因此摺疊機問世的時間可能會比較晚一點。而待今年底iPhone折疊機正式上市之後，屆時，可以看到蘋果將與三星等早已布局多年的手機品牌正面競爭。Counterpoint Research預測，今年全球折疊手機出貨量將成長20%，主要OEM廠商將折疊手機重心放在書本式折疊機型，蘋果有iPadOS和大螢幕軟體優化的長期經驗，有望取得更有利的地位。