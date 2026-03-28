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中職37年開幕戰，中信兄弟今（28）日於大巨蛋擔任客場球隊，挑戰樂天桃猿，官方Youtube頻道開打前，先公布由金曲歌王蕭煌奇創作的2026年年度歌曲《奪還》MV，獲得廣大象迷熱烈討論，除大讚「感動、今年一定贏回來」之外，也有不少球迷注意到2024年首輪大物許庭綸獻出歌喉，與蕭煌奇同框演唱、「竟然是許庭綸欸，想不到是他」中信兄弟去年再度奪下全年第一，台灣大賽卻踢到鐵板，1：4不敵氣勢如虹的樂天桃猿，再度嘗到亞軍滋味。今年捲土重來，球團季前喊出「奪還」作為口號，象徵奪回台灣大賽冠軍，全新年度歌曲《奪還》也以此靈感而生。中信育樂團隊特別邀請金曲歌王蕭煌奇創作，並將於明天29日主場洲際棒球場開幕戰首度公開獻唱，稍早官方Youtube頻道「CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道」先公開《奪還》MV，讓球迷大讚太感動。《奪還》MV除了收錄兄弟球員練球、喊聲等熱血時刻之外，還藏有不少亮點，許庭綸、詹子賢兩位新中生代的人氣球星，都獻出歌喉跟蕭煌奇一起尬歌，許庭綸負責低音部分、詹子賢則有更多高音表現，進入副歌後，3人還有穿上西裝的帥氣合唱橋段。球迷看見許庭綸、詹子賢加入獻唱年度歌曲，都紛紛大讚超好聽，「庭綸唱歌很好聽餒」、「小許，期待你能跟大許基宏一樣」、「不離不棄 兄弟加油」許庭綸是昔日強權平鎮高中隊長，畢業後曾一度傳出有旅外可能，最終參與2024年中職選秀，在第一輪獲得中信兄弟指名入隊，上季年僅19歲就獲得一軍44場出賽、76打數中敲出15支安打，1轟、9分打點，打擊率1成97。