2026年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）賽季正式點燃戰火。根據最新奪冠賠率顯示，洛杉磯道奇隊以+225的超低賠率，成為自2003年以來最被看好的開季奪冠熱門。相較於排名第二、賠率+1000的紐約洋基，道奇隊目前的戰力評價已經處於一個「傲視群雄」的地帶，球隊恐怖的財力與爭冠野心一覽無遺。儘管實力數據驚人，但回顧過去，季前賠率優於+250的球隊，最終奪冠的機率卻出奇地低。
美媒比喻塔克加盟如巨石強森增肌
在《魔球》電影中，奧克蘭運動家曾被形容為「貧窮球隊」的代表，而如今的道奇隊則是站在完全的對立面。這支衛冕軍在休賽季再度出手，簽下了4屆全明星、擁有兩座銀棒獎的外野手塔克（Kyle Tucker）。
《The Athletic》戲稱，在原本就擁有「全銀河系最強打者（大谷翔平）」的打線中加入塔克，就像是電影巨星巨石強森（Dwayne Johnson）在已經健碩無比的二頭肌上「又練出一塊肌肉」，雖然顯得有點奢侈且不必要，但確實讓道奇的攻擊力達到了前所未有的恐怖境界。
歷史有變數！熱門球隊未必穩操勝券
儘管賠率看好度創下23年來新高，但歷史數據也給了道奇隊一個警示。自1985年以來，開季賠率低於+250的超級熱門球隊共有5支，最終卻僅有1999年的洋基隊成功奪冠。
最近一次擁有類似賠率的是2003年的洋基（+200），但他們當年在世界大賽慘遭賠率1賠75的馬林魚隊爆冷擊敗。這顯示從3月到10月的漫長賽季中，就算強如宇宙艦隊還是有數不盡的變數可能發生。
1998 勇士（+200）： 止步聯盟冠軍賽
2001 洋基（+200）： 世界大賽落敗
2002 洋基（+200）： 分區系列賽出局
2003 洋基（+200）： 世界大賽輸給馬林魚
美媒評投資報酬率高的3支球隊
除了第2奪冠熱門洋基與第3的水手外，《The Athletic》還另外點名了3支具備「投資報酬率高」的中產階級球隊：
亞特蘭大勇士（+2000）： 隨著阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）等主力傷癒回歸，加上新人王鮑德溫（Drake Baldwin）竄紅，勇士打線依舊恐怖。等強投史特萊德（Spencer Strider）季中復出，勇士可能會是道奇在國聯最強大的威脅。
巴爾的摩金鶯（+2200）： 雖然開季飽受傷病困擾，但休賽季補進了強打阿隆索（Pete Alonso），加上頂級新秀巴薩羅（Samuel Basallo）待命，金鶯擁有極高的天花板。
底特律老虎（+2000）： 擁有賽揚獎連霸強投史庫柏（Tarik Skubal），老虎隊只要能在交易大限前補進一門重砲，將成為各隊在季後賽最不想碰到的對手。
超冷門黑馬 海盜、馬林魚伺機而動
如果想尋求高賠率驚喜，擁有上季國聯賽揚獎的史金恩茲（Paul Skenes）的匹茲堡海盜（+8000） 是許多人的心頭好；而賠率高達200比1的邁阿密馬林魚（+20000），雖然表現非常兩極，但憑藉艾爾康塔拉（Sandy Alcántara）等強投陣容，若能全隊能有所發揮，或許能重演2003年擊落豪門洋基的奇蹟。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在《魔球》電影中，奧克蘭運動家曾被形容為「貧窮球隊」的代表，而如今的道奇隊則是站在完全的對立面。這支衛冕軍在休賽季再度出手，簽下了4屆全明星、擁有兩座銀棒獎的外野手塔克（Kyle Tucker）。
《The Athletic》戲稱，在原本就擁有「全銀河系最強打者（大谷翔平）」的打線中加入塔克，就像是電影巨星巨石強森（Dwayne Johnson）在已經健碩無比的二頭肌上「又練出一塊肌肉」，雖然顯得有點奢侈且不必要，但確實讓道奇的攻擊力達到了前所未有的恐怖境界。
儘管賠率看好度創下23年來新高，但歷史數據也給了道奇隊一個警示。自1985年以來，開季賠率低於+250的超級熱門球隊共有5支，最終卻僅有1999年的洋基隊成功奪冠。
最近一次擁有類似賠率的是2003年的洋基（+200），但他們當年在世界大賽慘遭賠率1賠75的馬林魚隊爆冷擊敗。這顯示從3月到10月的漫長賽季中，就算強如宇宙艦隊還是有數不盡的變數可能發生。
1998 勇士（+200）： 止步聯盟冠軍賽
2001 洋基（+200）： 世界大賽落敗
2002 洋基（+200）： 分區系列賽出局
2003 洋基（+200）： 世界大賽輸給馬林魚
美媒評投資報酬率高的3支球隊
除了第2奪冠熱門洋基與第3的水手外，《The Athletic》還另外點名了3支具備「投資報酬率高」的中產階級球隊：
亞特蘭大勇士（+2000）： 隨著阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）等主力傷癒回歸，加上新人王鮑德溫（Drake Baldwin）竄紅，勇士打線依舊恐怖。等強投史特萊德（Spencer Strider）季中復出，勇士可能會是道奇在國聯最強大的威脅。
巴爾的摩金鶯（+2200）： 雖然開季飽受傷病困擾，但休賽季補進了強打阿隆索（Pete Alonso），加上頂級新秀巴薩羅（Samuel Basallo）待命，金鶯擁有極高的天花板。
底特律老虎（+2000）： 擁有賽揚獎連霸強投史庫柏（Tarik Skubal），老虎隊只要能在交易大限前補進一門重砲，將成為各隊在季後賽最不想碰到的對手。
如果想尋求高賠率驚喜，擁有上季國聯賽揚獎的史金恩茲（Paul Skenes）的匹茲堡海盜（+8000） 是許多人的心頭好；而賠率高達200比1的邁阿密馬林魚（+20000），雖然表現非常兩極，但憑藉艾爾康塔拉（Sandy Alcántara）等強投陣容，若能全隊能有所發揮，或許能重演2003年擊落豪門洋基的奇蹟。