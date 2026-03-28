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中信兄弟內野手岳東華本季與球隊簽下5+1年最高總價值6300萬元的合約，未來若要投入自由球員（FA）市場，最快要等2030年球季後。岳東華今（28）日表示，並非對FA沒想法，而是因為想持續待在兄弟，「感謝球團肯定，就是做該做的事情，不管是練習、比賽，努力去做到最好。」30歲的岳東華2017年選秀首輪入隊，是兄弟內野核心、建隊基石，去年出賽111場，繳出85安、2成39的成績，雖然打擊成績不算亮眼，但兄弟仍端出5+1年最高總價值6300萬元的合約。岳東華今年月薪也由48萬調升至60萬。由於簽下5+1合約，岳東華若要投入FA市場，最快也要等到2030年球季結束後，「就是一直想待在兄弟。」岳東華表示，並不是沒想過未來投入FA，但很希望可以一直待在兄弟貢獻、打拚。岳東華直言，很感謝球團對他的肯定，「我就是做該做的事情，幫助球隊，不管是練習、比賽，努力去做到最好。」岳東華說，休賽季與春訓有針對打擊做加強，「利用多餘的時間去練打，找歐文揚、詹姆斯還有2位日籍教練一起去練打。」岳東華指出，打擊教練針對打擊機制給出建議，「比較自然去揮擊，照個這個感覺下去打，從中找出最適合自己的攻擊。」被問到本季目標，岳東華說了身體健康與球隊贏更多，但同時也說，「個人目標可先不說嗎？」媒體追問，「是不是一直沒拿到的那個（金手套）？」岳東華笑說，「可以這麼說啦！」