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▲金州勇士隊明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）自今年1月底遭遇右膝前十字韌帶（ACL）撕裂確定整季報銷。（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然馬刺由恐怖的文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍，但勇士本季對戰馬刺取得2勝1敗的領先優勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲2013年，當時還一臉稚氣的柯瑞領軍年輕、無所畏懼的勇士挑戰老牌強權馬刺，雖然最終6場落敗，卻開啟了往後10年的勇士王朝。（圖／美聯社／達志影像）

對於金州勇士隊而言，2025-26賽季的劇本顯然比上個賽季還要失控。去年勇士闖進季後賽後因柯瑞（Stephen Curry）的傷勢不敵灰狼，讓灣區球迷今年燃起「全員健康就能爭冠」的希望，但現實卻進入了更佳慘烈的傷病潮。雖然例行賽進入最後衝刺時勇士的整合與戰績依舊慘烈，但只要看板球星柯瑞（Stephen Curry）還沒正式宣告報銷，這支昔日王朝球隊還是試圖在西區亂局中，譜寫最後的逆襲劇本。本季勇士的星光被嚴重的傷病陰影壟罩。首先是強援巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶（ACL）撕裂提前報銷，直接粉碎了勇士的爭冠核心；隨後交易來的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因病打打停停，小將穆迪（Moses Moody）也在日前遇到嚴重膝傷。最讓球迷感到揪心的是，即將滿38歲的柯瑞飽受膝蓋傷勢困擾。儘管球團堅稱復健進度穩定，但柯瑞上週末仍無法參與5對5的實戰對抗。外界憂慮，這次的膝傷可能比官方釋出的訊息還要嚴重，讓這名傳奇球星能否趕在附加賽前歸隊，打上了一個巨大的問號。儘管前景堪憂，但勇士還是有一個夢幻劇本。首先，他們必須在剩餘的例行賽中，利用對陣籃網、巫師與國王的機會瘋狂補血，並在與快艇的對決中勝出，搶下西區第8名。為什麼第8名這麼重要？ 相較於第9、10名只有輸一次球就得回家的生死戰，第8名擁有兩次機會。若柯瑞能在未來一週內回歸，勇士在附加賽面對太陽、快艇或拓荒者時的勝算將大幅提升。柯瑞對勇士而言不只是砍將，更能將陣中一眾角色球員拉回熟悉的輔助位置，重塑球隊最引以為傲的進攻體系。若勇士能順利挺進季後賽，美媒《CluthPoints》認為勇士最理想的對手是目前排名西區第二的聖安東尼奧馬刺。雖然馬刺由恐怖的文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍，但勇士本季對戰馬刺取得2勝1敗的領先優勢。即使勇士贏球時是在巴特勒還沒受傷前的事，但對於經驗老道的勇士而言，面對這支充滿天賦但季後賽經驗尚淺的年輕馬刺，或許是他們發揮「老球皮」價值的最佳機會。有趣的是，若勇士真的對上馬刺，將會是一場充滿宿命感的激戰。2013年，當時還一臉稚氣的柯瑞領軍年輕、無所畏懼的勇士挑戰老牌強權馬刺，雖然最終6場落敗，卻開啟了往後10年的勇士王朝。13年後，角色完全互換。現在是這支由文班亞馬領軍、充滿活力的馬刺隊，要面對步入黃昏、經驗豐富的勇士。這場對決不僅僅對兩隊的球迷而言或許不只是一場單純的季後賽，更是一場NBA王朝交替的傳承時刻。