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中華職棒中信兄弟二軍近期遠征墨西哥，參加美洲冠軍聯賽BCL，不過投手群狀況不盡理想，4戰共失掉54分，兄弟也因此苦吞4連敗。兄弟一軍今（28）日作客臺北大巨蛋，總教練平野惠一表示，送二軍去墨西哥的目的，就是希望能學到更多，他期待二軍的年輕投手能學會如何當難以預測的投手，平野也指出，林暉盛的表現值得期待。兄弟二軍近期前往墨西哥參加BCL賽事，但目前苦吞4連敗，雖然打線在4戰打下27分，但投手完全壓制不住對手，4戰加起來共失掉54分。兄弟總教練今日受訪時表示，二軍選手遠征墨西哥，當然就是為了有更多的學習，獲得更好的調整，「希望他們要去學習，怎麼讓對方的打者不知道接下來要丟什麼球，沒有辦法預測，希望大家可以成為這樣的投手。」平野特別點名林暉盛值得期待，「暉盛的控球問題，在去年就有一個很好的改善。接下來就是你要丟出怎樣的直球，以及變化球的精準度。希望暉盛可以成為讓打者感到疑惑、迷惘，沒有辦法預測的投手。」林暉盛現年27歲，曾在2019年至2022年旅美，2023年中職選秀首輪入隊，去年在一軍出賽4場，拿下3勝1敗，防禦率2.86。