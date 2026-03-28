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中信兄弟派出二軍主力陣容出戰美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），今（28）日交手墨西哥聯賽勁旅墨西哥紅魔鬼（Diablos Rojos del Mexico），終場4：12吞敗。但21歲內野小將張士綸再度貢獻猛打賞，只差全壘打就上演完全打擊。中信兄弟BCL至今4戰，張士綸3戰先發合計敲出8安打，打擊率高達4成55，成為中信兄弟二軍手感最火燙打者。張士綸除首戰未上場之外，近3場都先發上陣，首場雙安貢獻，近2場都猛打賞，本場5打數再度貢獻3安打，於第2至第4打席揮出二壘安打、三壘安打與一壘安打，只差全壘打完成完全打擊，儘管無緣助隊拿到首勝，但3戰狂掃8安打表現仍值得肯定。尤其是昨戰交手美洲聯賽冠軍凱恩縣美洲獅，張士綸首打席就遭到頭部觸身球伺候，當場痛苦倒地，主帥彭政閔也衝上場關心，此意外仍不減張士綸火燙手感，後續又有2安打演出。張士綸是中信兄弟2023年第三輪選進的內野潛力新星，主要都還在二軍養成。他去年開季熱身賽跑壘時肩膀脫臼，整季僅在二軍出賽39場，繳出打擊率3成26、14分打點成績，因為中信兄弟內野戰力齊全，張士綸一軍生涯至今僅獲得14場出賽，去年出賽2場獲得4打數，並無安打演出。