我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅戈第三局面對何品室融，拿出招牌武器曲球製造揮空，轉速高達2947轉。（圖／取自DAZN轉播）

中信兄弟今（28）日開幕戰交手樂天桃猿，上演洋投一哥大對決，中信兄弟當家王牌羅戈前五局虎虎生風，僅被敲出2安打失1分，還狂飆5次三振，第三局面臨危機時，曾被球迷大讚為「魔球」的曲球更飆出2947轉超高轉速，三振樂天桃猿開路先鋒何品室融，後者也露出搖頭苦笑的表情。中信兄弟、樂天桃猿重演去年台灣大賽對戰組合，皆推出當家王牌交手，相較於威能帝被安打較多，羅戈則用更精準的控球取得出局數，第三局開局雖然被林子偉敲安，但隨後面對樂天桃猿2位新生代打者許賀捷、何品室融，羅戈都拿出招牌武器取得三振。其中面對何品室融的打席，羅戈於1好1壞時，投出一顆135公里的曲球，轉播單位測到轉速高達2947轉，讓何品室融大揮空，下一球再用152公里高角度速球取得三振。現年28歲的羅戈去年為中信兄弟先發25場拿到11勝7敗、防禦率1.84成績，156.1局中僅被打出128支安打、142次三振，每局被上壘率僅1.04。根據《野球革命》數據，羅戈去年曲球使用率高達26.3%，製造對手揮空率24.7%、被打擊率1成69，是他解決打者的頭號變化球。