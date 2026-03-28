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國民黨新竹縣長初選結果今（28）日公布，藍委徐欣瑩以50.634%，險勝陳見賢的49.366%，雙方差距0.974%，徐欣瑩致詞時難掩激動，爆哭表示感謝，但也說今天勝利高興一晚就好，明天還要繼續征戰。而落敗的陳見賢則臉色鐵青，但展現大家風範恭喜徐欣瑩，不過對於支持他的人，僅一句話「中國國民黨加油，新竹縣加油」。新竹縣黨部今下午4時進行初選開票，陳、徐兩人一同到新竹縣黨部觀看。黨員投票部分，1號徐欣瑩2185票、43.225%；2號陳見賢2870票、56.775%；在3家民調部分，加總後徐欣瑩以53.81%大幅領先陳見賢的46.190%，加總後，徐欣瑩以50.634%，險勝陳見賢的49.366%，雙方差距0.974%。徐欣瑩致詞時難掩情緒激動，爆哭表示，各位新竹縣鄉親好朋友、黨員同志先進、還有立法院的好同志、楊文科縣長、陳見賢同志、柯文哲主席等黨內外領袖，今天打完一場非常艱困的仗，能走到這一步她心中只有一個字，謙卑與感恩，謝謝民調中大聲說出支持徐欣瑩的鄉親，也要謝謝今天出門投票的黨員同志，也要跟黨內的競爭同志致意，初選結束了，都是為了新竹縣更美好而努力，但請記得，黨內競爭的勝負不是真正的勝負，今天的勝利高興一個晚上，明天又要繼續征戰。徐欣瑩說，選舉過程中她一直說，真正的對手不是在黨內而是民進黨，真正的考驗已經開始，接下來才是真正的魔王關，將所有國家資源握在手中的民進黨候選人，能否打敗龐大勢力，這才是關鍵，今天的勝利代表新竹鄉親跟黨員同志賦與她責任跟使命。徐欣瑩續道，未來的挑戰還有很多，但我們沒有時間停下腳步。明天太陽升起，我們就會繼續捲起袖子，加倍努力，去完成我們承諾的所有願景，世界級的新竹縣，我們一起努力！ 縣政創欣，竹縣要瑩！ 謝謝大家！深深感謝。陳見賢則臉色鐵青，但仍展現大氣，致詞時恭喜徐欣瑩，也感謝所有支持他的人，他只有一句話，「中國國民黨加油，新竹縣加油」，隨即結束發言。