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▲中信兄弟洋投羅戈完成中職300次三振的里程碑。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）

▲中信兄弟開幕戰雖然頻頻上壘，但總是缺乏適時一擊。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.28）

▲樂天桃猿王牌威能帝先發5局飆出4K無失分，最終無關勝敗。（圖／記者葉政勳攝，2026.3.28）

▲江忠城九局下滿壘投出再見觸身球，中信兄弟開幕戰苦吞敗仗。（圖／記者葉政勳攝，2026.3.28）

中華職棒37年開幕戰今（28）日點燃戰火，由衛冕軍樂天桃猿交手「黃衫軍」中信兄弟，此役雙方皆推出陣中最強洋投威能帝（Pedro Fernandez）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，前5局桃猿靠著宋嘉翔的適時安打取得1分領先，不過兄弟在7局上攻破桃猿牛棚，逆轉取得2：1領先，但桃猿相當有韌性，陳晨威8局下敲出追平轟，9局下滿壘林政華挨再見觸身球，終場桃猿就以3：2逆轉擊退兄弟，取得本季首勝。依據聯盟紀錄，這是中職開幕戰史上第4次再見比賽，且是首次出現再見觸身球。此役雙方都派出王牌投手先發，由桃猿威能帝交手兄弟羅戈，首局雙方都是3上3下，2局上兄弟展開攻勢，兩出局後江坤宇保送上壘，並靠著暴投上到二壘，不過高宇杰未能把握機會，敲出飛球出局，兄弟留下殘壘。3局上兄弟攻勢再起，兩出局王威晨、陳俊秀敲安，兄弟攻佔一、三壘，不過宋晟睿敲出三壘滾地球，陳俊秀成為該局第3個吃出局數，兄弟又再度留下殘壘。3局下林子偉敲出桃猿此役首安，並靠著盜壘、推進上到三壘，不過許賀捷、何品室融接連遭到三振，桃猿同樣留下殘壘。威能帝在4局上、5局上都出現單局敲出雙安的情況，但只要遇到危機，他總是能化險為夷，讓兄弟連續4局在得點圈留下殘壘。5局下桃猿攻勢再起，林智平敲安後靠著推進上到二壘，雖然林子偉遭到三振，但宋嘉翔敲出安打，助桃猿先馳得點，取得1：0領先。威能帝此役主投5局無失分，6局上林子崴登板中繼，讓兄弟3上3下，7局上桃猿啟動勝利方程式，賴胤豪登板，不過卻出現危機，被高宇杰、岳東華、許庭綸連續敲安失掉1分，雙方回到平手局面，賴胤豪在解決王威晨後退場，由莊昕諺登板「拆彈」，不過一上場就對陳俊秀投出保送，雖然三振宋晟睿，卻又對曾頌恩投出保送，免費奉送兄弟超前分，兄弟逆轉取得2：1領先。羅戈主投6局失掉1分，7局下兄弟啟動牛棚，伍立辰登板中繼，一出局後林承飛敲安、林子偉選到保送，雖然伍立辰解決宋嘉翔，但保送代打的歐晉，兄弟決定換投，呂彥青登板「拆彈」，面對滿壘局面，呂彥青秀K功，三振掉何品室融，化解失分危機。不過8局下王凱程登板救援，卻遭到狙擊，陳晨威在滿球數掌握王凱程的失投球，敲出右外野追平比數的陽春砲，雙方重回原點，形成2：2平手。9局上陳冠宇登板，一度被攻佔得點圈，最後靠著雙殺化解危機。9局下江忠城登板，先被林子偉敲出，宋嘉翔擺出短棒，江忠城卻出現接球失誤，讓桃猿攻佔一、二壘，隨後馬傑森觸擊成功，桃猿進佔至二、三壘，桃猿啟用張閔勛代打，獲得申告敬遠，滿壘情況下輪到林政華，卻挨觸身球，形成再見觸身球，終場桃猿就以3：2逆轉擊退兄弟，取得本季首勝。