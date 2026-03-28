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中華職棒37年開幕戰今（28）日點燃戰火，由衛冕軍樂天桃猿交手「黃衫軍」中信兄弟，桃猿前5局取得1：0領先，先發投手威能帝投完5局退場後，桃猿出動去年防禦率排名聯盟首位的「鐵牛棚」，雖然林子崴中繼1局無失分，但賴胤豪遭遇亂流，僅投0.1局就挨3安失掉2分，桃猿也遭逆轉，以1：2落後。桃猿在此役前5局靠著宋嘉翔的得點圈適時安打，取得1：0領先。先發投手威能帝雖然先發主投5局無失分，但被敲出6支安打、1次保送，除了首局3上3下，其餘4局都出現得點圈危機，也因此投完5局、用78球後就退場休息。威能帝退場後，桃猿啟動牛棚，林子崴登板未被敲出安打，還送出3上3下，不過7局上賴胤豪登板卻遇到危機，被高宇杰、岳東華、許庭綸連續敲安失掉1分，雙方回到平手局面，賴胤豪在解決王威晨後退場，由莊昕諺登板「拆彈」。不過莊昕諺一上場就對陳俊秀投出保送，雖然三振宋晟睿，卻又對曾頌恩投出保送，免費奉送兄弟超前分，莊昕諺最後讓王威晨敲出飛球出局，才避免擴大失分，兄弟7局上逆轉取得2：1領先。桃猿牛棚去年防禦率3.32是6隊最佳，有「鐵牛棚」的美名，88次中繼成功排名第2，32次救援成功排名第4，被打擊率2成56排第3。