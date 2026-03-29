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金州勇士28日在主場大通銀行中心（Chase Center）陷入苦戰，但在關鍵時刻，季中加盟的明星長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）挺身而出，全場轟下28分並投進5記三分球，率領勇士以131：126險勝華盛頓巫師。賽後，波爾辛吉斯更發表了一番令全聯盟戰慄的霸氣宣言，直言自己目前的火燙表現還遠非巔峰。在當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣、側翼大將摩西穆迪（Moses Moody）與吉米巴特勒（Jimmy Butler）相繼受傷報銷的艱難時刻，波爾辛吉斯成為了勇士的救世主。他在第四節接管比賽，單節精準的三分彈幫助勇士完成逆轉，全場28分的表現也讓球隊收下近期3連勝。除了波爾辛吉斯外，巴西前鋒蓋桑托斯（Gui Santos）也打出生涯代表作，貢獻27分（末節13分），波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則繳出22分、10籃板與7助攻的準大三元成績。儘管交出了5記三分球的成績單，波爾辛吉斯賽後卻給出了令人意外的評價。他坦言目前的投籃感覺「還不對勁」，並對競爭對手發出警告。「老實說，現在（投籃）感覺還不好，」波爾辛吉斯說道，「一旦我把它調整正確，你們肯定會看到截然不同的差距。這絕對會是一個新的層次。」這番話對於正處於附加賽競爭邊緣、例行賽僅剩8場的勇士隊來說，無疑注入了一劑強心針。波爾辛吉斯的爆發讓勇士在核心缺陣下維持競爭力，但所有人的目光仍聚焦在柯瑞何時能歸隊。總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）表示，球隊不希望讓柯瑞在沒有任何熱身的情況下直接進入高壓賽事。根據最新的醫療評估，柯瑞的膝蓋髕骨股骨症候群與骨挫傷已有進展，預計下週進行重新評估。若一切順利，柯瑞在例行賽結束前可能僅剩5場比賽的「跑道」來找回比賽節奏。科爾感性地表示：「我們很幸運能擁有柯瑞，隊友們看到他如此努力想回到球場，這對團隊來說是極大的激勵。」