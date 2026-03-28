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國民黨新竹縣長提名之爭塵埃落定，採民調占7成、黨員占3成計票方式，立委徐欣瑩以些微差距險勝副縣長陳見賢，取得黨內提名資格。黨員投票階段，陳見賢表現較佳，拿下56.78%，徐欣瑩則為43.22%，此部分占總成績3成，關鍵在於占7成比重的民調，3家公司調查結果一致指向徐欣瑩領先，最終整合計算，徐欣瑩50.634%、陳見賢49.366%，徐欣瑩勝出。縣黨部說明，全縣登記有效黨員共9312人，本次投票率為54.71%，與歷次初選水準相當，並未出現特別動員衝高的情形。民調委託艾普羅民意調查股份有限公司、公信力民調、世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心3家機構執行，各家結果均指向徐欣瑩領先。艾普羅民調部分，政黨對比徐欣瑩437.970、陳見賢380.784，黨內互比徐欣瑩479.296、陳見賢381.584；公信力政黨對比徐欣瑩446.891、陳見賢345.926，黨內互比徐欣瑩466.892、陳見賢317.958；世新大學民調政黨對比徐欣瑩453.981、陳見賢447.842，黨內互比徐欣瑩447.097、陳見賢392.742，3家均呈現相同趨勢，整合後確認徐欣瑩勝選。回顧初選過程，陳見賢因身兼黨部主委，堅持採取「七成民調、三成黨員」的黨內規章，被徐欣瑩質疑是球員兼裁判，更針對排黑條款、過去背景等爭議互槓，雙方關係降至冰點，如今結果出爐，國民黨也得尋求選後修補裂痕，對外展現團結。