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聖安東尼奧馬刺隊今（29）日遠征密爾瓦基，在少主文班亞馬（Victor Wembanyama）與新星後衛卡斯特（Stephon Castle）的聯手肆虐下，以127：95輕鬆擊潰密爾瓦基公鹿。此役過後，馬刺豪取8連勝的同時，也在近26場比賽中狂拿24勝，穩坐西區第二；反觀公鹿在輸球後正式宣告無緣季後賽，「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）也終結了連續10年闖進季後賽的紀錄。公鹿隊本季深受傷病與交易流言困擾，此役兩大主力字母哥與小波特（Kevin Porter Jr.）均因傷缺陣。馬刺開局便反客為主，首節在卡斯特單節9分的帶領下取得雙位數領先。第二節馬刺火力全開，卡斯特展現出全能的組織與得分能力，半場就繳出15分、6籃板、6助攻的準大三元數據。在卡斯特的穿針引線下，馬刺一度領先高達28分，帶著22分的巨大優勢進入中場休息時間，早早為比賽定調。文班亞馬此役雖然手感略嫌冰冷，全場21投7中，但在下半場及時找回侵略性，最終交出23分、15籃板、6助攻、2抄截及1阻攻的全能成績單。根據紀錄，文班亞馬在職業生涯前175場比賽中已經達成610次阻攻，成為馬刺隊史自傳奇中鋒羅賓遜（David Robinson）後的第2人，再次證明其防守端的歷史級統治力。賽後文班亞馬也反駁了「NBA不防守」的傳聞，他直言：「球員們真的非常出色，防守非常認真，球探工作更是到位。」公鹿今日表現低迷，全隊命中率欠佳，先發控衛羅林斯（Ryan Rollins）僅15投5中還發生5次失誤。在這場輸32分的慘案過後，公鹿吞下3連敗並正式確定無緣季後賽，同時陣中一哥字母哥自2016年以來，時隔10年首度提前放暑假，休賽季的動向依舊值得關注。