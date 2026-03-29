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▲恩比德在一次籃下對抗中，揮肘擊中黃蜂明星後衛「三球」拉梅洛·波爾（LaMelo Ball）。（圖／美聯社／達志影像）

費城76人今（29）日客場挑戰夏洛特黃蜂，迎來當家控衛馬克西（Tyrese Maxey）傷癒復出，與恩比德（Joel Embiid）、保羅喬治（Paul George）首度合體。儘管黃蜂前三節一路領先，但76人憑藉三巨頭在末節集體爆發，最終以118：114完成逆轉，展現爭冠等級的強大戰力。本場比賽是76人球迷期待已久的三巨頭完全體秀。恩比德展現禁區主宰力，繳出29分、6籃板、2阻攻；保羅喬治則發揮全能身手，砍下26分、13籃板、2助攻，並在防守端貢獻4次抄截；傷癒歸隊的馬克西狀態神勇，貢獻26分、7籃板、8助攻。三名核心球員合力轟下81分，佔據全隊得分近七成，成為球隊能從最多15分落後逆轉獲勝的關鍵。比賽過程極具戲劇性，黃蜂在布蘭登米勒（Brandon Miller）單場29分的帶領下，在前三節始終掌握優勢。然而進入關鍵第四節，黃蜂進攻端突然斷電，前5分鐘一分未得，被76人打出一波9-0的攻勢超前比分。比賽尾聲更發生火爆插曲，恩比德在一次籃下對抗中，揮肘擊中黃蜂明星後衛「三球」拉梅洛·波爾（LaMelo Ball），隨即引發主場球迷大聲噓聲與場邊騷動。儘管肢體衝突激烈，但76人靠著保羅喬治在讀秒階段的一記關鍵三分球取得領先，隨後再憑藉穩定的罰球鎖定勝局。黃蜂隊此役表現不俗，布蘭登米勒全場29分、8籃板，拉梅洛波爾也有20分、8助攻的演出，柯比懷特（Coby White）則從板凳貢獻16分。可惜黃蜂在第四節無法延續前三節的火熱手感，最終在拉鋸戰中敗下陣來。