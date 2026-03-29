金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）自1月31日因膝傷缺陣至今，勇士球團再度發布最新傷情更新，儘管柯瑞的復健有所進展，但距離回歸仍有一段距離。總教練科爾（Steve Kerr）在對陣巫師賽前受訪時也坦言，如果柯瑞無法在例行賽尾聲復出，球隊就不會冒險讓他直接在附加賽復出。不過還是有美媒認為柯瑞在台灣時間4月6日在勇士主場對陣火箭的比賽，是目前最有可能的復出時機。
復出進度不如預期 下週再進行評估
根據勇士官方消息指出，柯瑞目前的下一個階段是進行5對5的實戰訓練，並預計在下週重新評估。這意味著他確定會缺席對陣巫師的比賽，對戰丹佛金塊的硬仗也確定高掛免戰牌。原先外界普遍希望柯瑞能在3月底重返賽場，但目前的勇士的計畫顯然讓這項期待落空。
「我們的原則很簡單：如果他健康，他就會上場；如果還有任何風險，他就不會打。」勇士教頭科爾（Steve Kerr）誠實地表示，「他在場上絕對能大大提升我們的勝率，但我們絕不會拿他的健康冒險。」
在柯瑞缺陣的25場比賽中，勇士僅取得8勝17敗的戰績，目前戰績已跌至西區第十。雖然小將穆迪（Moses Moody）日前在達拉斯受傷讓戰力更顯吃緊，但勇士隊主帥科爾（Steve Kerr）明確表示，絕對不會為了搶勝而急於讓柯瑞回歸。
科爾有底線：不能沒有「跑道」直接起飛
科爾更進一步指出，勇士隊不打算讓柯瑞在沒有任何例行賽實戰的情況下，直接空降附加賽。「我們不會只為了附加賽就讓他回來，他需要打幾場比賽作為緩衝，如果這計畫要奏效，我們必須給他適應的時間，但現在例行賽剩下的場次真的不多了。」
美媒曝柯瑞鎖定4月6日主場回歸 為附加賽暖身
根據《舊金山標準報》記者艾默曼（Danny Emerman）的消息，台灣時間4月6日在勇士主場大通中心（Chase Center）對陣火箭的比賽，是目前柯瑞最可能的復出時機。
「如果柯瑞能在下週順利完成幾次實戰練習，他極有可能在對火箭一戰復出，」艾默曼指出，「這將讓他有3到4場例行賽的空間來調整手感，迎接緊湊的附加賽。」
勇士隊目前戰績36勝38敗，穩坐西區第十，距離第六名的灰狼隊已經有8.5場勝差，幾乎確定要從附加賽打起。目前勇士與第九名的波特蘭拓荒者僅有0.5場勝差，爭奪附加賽主場優勢是比較現實的目標，而距離第八名的快艇則有2場差距。
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根據勇士官方消息指出，柯瑞目前的下一個階段是進行5對5的實戰訓練，並預計在下週重新評估。這意味著他確定會缺席對陣巫師的比賽，對戰丹佛金塊的硬仗也確定高掛免戰牌。原先外界普遍希望柯瑞能在3月底重返賽場，但目前的勇士的計畫顯然讓這項期待落空。
「我們的原則很簡單：如果他健康，他就會上場；如果還有任何風險，他就不會打。」勇士教頭科爾（Steve Kerr）誠實地表示，「他在場上絕對能大大提升我們的勝率，但我們絕不會拿他的健康冒險。」
在柯瑞缺陣的25場比賽中，勇士僅取得8勝17敗的戰績，目前戰績已跌至西區第十。雖然小將穆迪（Moses Moody）日前在達拉斯受傷讓戰力更顯吃緊，但勇士隊主帥科爾（Steve Kerr）明確表示，絕對不會為了搶勝而急於讓柯瑞回歸。
科爾有底線：不能沒有「跑道」直接起飛
科爾更進一步指出，勇士隊不打算讓柯瑞在沒有任何例行賽實戰的情況下，直接空降附加賽。「我們不會只為了附加賽就讓他回來，他需要打幾場比賽作為緩衝，如果這計畫要奏效，我們必須給他適應的時間，但現在例行賽剩下的場次真的不多了。」
美媒曝柯瑞鎖定4月6日主場回歸 為附加賽暖身
根據《舊金山標準報》記者艾默曼（Danny Emerman）的消息，台灣時間4月6日在勇士主場大通中心（Chase Center）對陣火箭的比賽，是目前柯瑞最可能的復出時機。
「如果柯瑞能在下週順利完成幾次實戰練習，他極有可能在對火箭一戰復出，」艾默曼指出，「這將讓他有3到4場例行賽的空間來調整手感，迎接緊湊的附加賽。」
勇士隊目前戰績36勝38敗，穩坐西區第十，距離第六名的灰狼隊已經有8.5場勝差，幾乎確定要從附加賽打起。目前勇士與第九名的波特蘭拓荒者僅有0.5場勝差，爭奪附加賽主場優勢是比較現實的目標，而距離第八名的快艇則有2場差距。