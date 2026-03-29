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密爾瓦基公鹿的低迷賽季正式畫下句點。在週六敗給聖安東尼奧馬刺後，公鹿在數學計算上已確定遭到淘汰，無緣本季季後賽與附加賽。隨著球季提前結束，當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的去留問題，以及總教練瑞佛斯（Doc Rivers）的未來，預計將成為今年夏天全聯盟最受矚目的焦點。公鹿在2月5日交易截止日前選擇留下安戴托昆波，原本寄望在賽季末段發力衝刺。然而，字母哥受到小腿拉傷與左膝過度伸展的困擾，自交易截止日以來僅出賽6場。公鹿在此期間僅打出9勝14負的戰績，最終無力回天。這是公鹿自2016年以來首度無緣季後賽，也是安戴托昆波職業生涯中，除了新秀年外第二次未進入季後賽。球團在去年休賽季決定買斷受傷的里拉德（Damian Lillard）並簽下透納（Myles Turner），但這項變動顯然未能轉化為勝利。現年64歲的總教練瑞佛斯正進入其合約的最後一年。賽後他坦言對本季表現感到失望，並指出陣容過於單薄且傷病不斷是失敗的主因。「顯然非常令人沮喪，自從我來到這裡後，核心球員從未有過健康的階段。今年我們只剩下一位所謂的球星，而其他球隊都有兩到三個。」隨着賽季結束，瑞佛斯的未來被認為與阿德托昆博的動向緊密相連。如果公鹿決定重啟阿德托昆博的交易談判，瑞佛斯很有可能也會隨著球隊重建而離開，明年賽季極有可能是他在密爾瓦基的最後一季。字母哥的動向將牽動整個NBA的勢力版圖。由於公鹿目前僅有6名球員在下賽季的保障合約內，球隊面臨大規模洗牌已是必然。瑞佛斯在受訪時也提到了幾位值得期待的年輕球員，如羅林斯（Ryan Rollins）與迪恩（Ousmane Dieng），但這些新秀是否能成為留住字母哥的籌碼，仍存在巨大疑問。隨著公鹿確定出局，東部聯盟的10支季後賽（含附加賽）球隊已正式底定。公鹿成為繼溜馬、籃網、巫師與公牛後，第五支被排除在季後賽門檻外的東部球隊。