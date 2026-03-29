隨著金州勇士本賽季因傷病與戰績起伏陷入掙扎，舊金山標準報 （The San Francisco Standard）資深體育記者提姆·川上（Tim Kawakami）今（29）日撰文指出，勇士隊已進入「不成功便成仁」的關鍵時刻。為了不浪費柯瑞（Stephen Curry）最後的巔峰歲月，球團應在今夏大膽追求詹姆斯（LeBron James）或雷納德（Kawhi Leonard），打造足以衝擊總冠軍的「終極版圖」。
柯瑞巔峰進入倒數 勇士補強迫在眉睫
川上在文中直言，下個賽季可能是柯瑞最後一年被公認為聯盟前十球星的年份，勇士必須視其如珍寶。目前勇士陣容隱憂重重，巴特勒（Jimmy Butler）與摩西穆迪（Moses Moody）仍在長期復健，而波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與格林（Draymond Green）的合約動向不明。
若不採取激進舉措，勇士新賽季將只剩下柯瑞與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等少數健康戰力。川上認為，與其看著王朝沒落，不如在今夏發動「地震級」補強。
方案一：追求雷納德 視調查結果而定
雷納德的加盟關鍵在於聯盟對快艇隊「薪資規避」調查的最終裁決。若聯盟宣布雷納德的合約無效，他將成為完全自由球員，如此勇士將有機會將這名攻守全能的球星攬入陣中。
可行性分析： 儘管雷納德已34歲，但他正經歷多年來最健康的一季，日前對陣溜馬的絕殺更證明其巨星價值。若他願意接受約1500萬美元的全額中產特例，勇士將有機會在不送出交易籌碼的情況下，組成柯瑞、波傑姆斯基、雷納德、格林與波爾辛吉斯的超強先發。
方案二：「詹皇」與柯瑞夢幻合體
詹姆斯與柯瑞、格林及總教練科爾（Steve Kerr）在奧運奪金後的良好關係，讓「詹皇入灣」的傳聞從未間斷。考慮到洛杉磯湖人正打算開啟「唐西奇時代」，這位超級球星在洛城的定位已經很尷尬了。
財務操作： 現年41歲的詹姆斯若想加盟勇士，同樣面臨薪資考量。若勇士能將團隊薪資壓低至豪華稅線以下（約1.9億美元），便能騰出約1500萬美元的空間簽下詹姆斯。這雖然意味著詹姆斯需大幅降薪，但與柯瑞聯手追求生涯第五冠的誘惑力，可能成為談判關鍵。
薪資空間大洗牌 勇士管理層面臨考驗
為了實現上述目標，勇士老闆拉卡伯（Joe Lacob）與總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）必須完成精密的操作，首先是避開豪華稅，這需與格林及波爾辛吉斯重新協議較溫和的合約（約2年4000萬美元），才能達成。其次是善用選秀權，勇士目前握有潛在的第11順位選秀權，若能選中即戰力新秀，將增加對球星的吸引力。
「你要選擇引進一位能大幅提升奪冠機率的超級巨星，還是眼睜睜看著這個時代滑落？」川上強調，勇士隊現在需要的不是辯論，而是果斷的行動。詹姆斯或雷納德的加入，將是讓柯瑞職業生涯畫下完美句點的最強助力。
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川上在文中直言，下個賽季可能是柯瑞最後一年被公認為聯盟前十球星的年份，勇士必須視其如珍寶。目前勇士陣容隱憂重重，巴特勒（Jimmy Butler）與摩西穆迪（Moses Moody）仍在長期復健，而波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與格林（Draymond Green）的合約動向不明。
若不採取激進舉措，勇士新賽季將只剩下柯瑞與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等少數健康戰力。川上認為，與其看著王朝沒落，不如在今夏發動「地震級」補強。
方案一：追求雷納德 視調查結果而定
雷納德的加盟關鍵在於聯盟對快艇隊「薪資規避」調查的最終裁決。若聯盟宣布雷納德的合約無效，他將成為完全自由球員，如此勇士將有機會將這名攻守全能的球星攬入陣中。
可行性分析： 儘管雷納德已34歲，但他正經歷多年來最健康的一季，日前對陣溜馬的絕殺更證明其巨星價值。若他願意接受約1500萬美元的全額中產特例，勇士將有機會在不送出交易籌碼的情況下，組成柯瑞、波傑姆斯基、雷納德、格林與波爾辛吉斯的超強先發。
詹姆斯與柯瑞、格林及總教練科爾（Steve Kerr）在奧運奪金後的良好關係，讓「詹皇入灣」的傳聞從未間斷。考慮到洛杉磯湖人正打算開啟「唐西奇時代」，這位超級球星在洛城的定位已經很尷尬了。
財務操作： 現年41歲的詹姆斯若想加盟勇士，同樣面臨薪資考量。若勇士能將團隊薪資壓低至豪華稅線以下（約1.9億美元），便能騰出約1500萬美元的空間簽下詹姆斯。這雖然意味著詹姆斯需大幅降薪，但與柯瑞聯手追求生涯第五冠的誘惑力，可能成為談判關鍵。
薪資空間大洗牌 勇士管理層面臨考驗
為了實現上述目標，勇士老闆拉卡伯（Joe Lacob）與總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）必須完成精密的操作，首先是避開豪華稅，這需與格林及波爾辛吉斯重新協議較溫和的合約（約2年4000萬美元），才能達成。其次是善用選秀權，勇士目前握有潛在的第11順位選秀權，若能選中即戰力新秀，將增加對球星的吸引力。
「你要選擇引進一位能大幅提升奪冠機率的超級巨星，還是眼睜睜看著這個時代滑落？」川上強調，勇士隊現在需要的不是辯論，而是果斷的行動。詹姆斯或雷納德的加入，將是讓柯瑞職業生涯畫下完美句點的最強助力。