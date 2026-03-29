統一獅2026年主場開幕戰將在亞太成棒主球場進行，今（29）日就是亞太棒球場在中職的歷史性首戰，日前消息預售票已賣破2.1萬張，根據《NOWnews》記者實際查看ibon售票網站，開幕戰門票購買時間已經於3月28日晚間截止，若今日外野席也坐滿，將達到2萬3500人進場，寫下中職室外棒球場最多人觀賽紀錄。
統一獅亞太主場規劃48場 今晚迎接開幕戰
統一獅去年喬定與台南政府合作，今年球季一軍主場確定從使用長達26年的台南棒球場，搬遷至剛落成的亞太成棒主球場，今年一口氣規劃48場比賽在亞太成棒主球場進行。
亞太成棒主球場可容納最多2萬5000人座位，是全台座位數最多的室外棒球場。值得注意的是，3月29日主場開幕戰因為部分座位不售票關係，可販售座位為2萬3500人，但由於網路購票賣破2.1萬，已確定寫下中職室外棒球場最多人進場紀錄。
統一獅亞太主場2萬3500人進場 打破澄清湖、洲際、桃園球場紀錄
過去包含高雄澄清湖棒球場、中信兄弟台中洲際棒球場與樂天桃猿的桃園棒球場，都曾寫下單場2萬500人進場紀錄，至於中職單一進場人數紀錄，則是台北大巨蛋的4萬人，自去年初開幕戰以來，已有11場大巨蛋滿場4萬人紀錄。
盧廣仲賽後演唱 還有專屬接駁車服務
統一獅迎接隊史重要時刻，也推出諸多活動進行，除規劃亞太成棒主球場「首戰紀念票卡」、「限定猛獅AAOA球衣」之外，也於外野區增設「萊恩酷亞太主場店」，當天還邀請金曲歌王盧廣仲賽後演唱，以及超過30攤的美食市集。
同時，為了方便球迷從市區的台南棒球場移至位於安南區的亞太球場，在距離亞太成棒主球場最近的交通據點、返約15分鐘車程的永康火車站，球隊也在平日、假日均有安排棒球接駁專車，服務棒球迷進場觀賞職棒賽事。
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統一獅去年喬定與台南政府合作，今年球季一軍主場確定從使用長達26年的台南棒球場，搬遷至剛落成的亞太成棒主球場，今年一口氣規劃48場比賽在亞太成棒主球場進行。
亞太成棒主球場可容納最多2萬5000人座位，是全台座位數最多的室外棒球場。值得注意的是，3月29日主場開幕戰因為部分座位不售票關係，可販售座位為2萬3500人，但由於網路購票賣破2.1萬，已確定寫下中職室外棒球場最多人進場紀錄。
統一獅亞太主場2萬3500人進場 打破澄清湖、洲際、桃園球場紀錄
過去包含高雄澄清湖棒球場、中信兄弟台中洲際棒球場與樂天桃猿的桃園棒球場，都曾寫下單場2萬500人進場紀錄，至於中職單一進場人數紀錄，則是台北大巨蛋的4萬人，自去年初開幕戰以來，已有11場大巨蛋滿場4萬人紀錄。
盧廣仲賽後演唱 還有專屬接駁車服務
統一獅迎接隊史重要時刻，也推出諸多活動進行，除規劃亞太成棒主球場「首戰紀念票卡」、「限定猛獅AAOA球衣」之外，也於外野區增設「萊恩酷亞太主場店」，當天還邀請金曲歌王盧廣仲賽後演唱，以及超過30攤的美食市集。
同時，為了方便球迷從市區的台南棒球場移至位於安南區的亞太球場，在距離亞太成棒主球場最近的交通據點、返約15分鐘車程的永康火車站，球隊也在平日、假日均有安排棒球接駁專車，服務棒球迷進場觀賞職棒賽事。