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效力於休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，今日在對陣洛杉磯天使的比賽中臨危受命，於5局上登板後援。儘管一上場因暴投失分，但他隨即穩定情緒，目前主投2又1/3局僅被敲1支安打、送出2次三振，更漂亮解決了天使隊超級巨星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。隨著太空人打線在6局下瘋狂灌進8分逆轉，鄧愷威目前已成為此役的勝投候選人。目前比賽還在進行中，太空人11：6領先。太空人今日先發投手開局不穩，鄧愷威在5局上兩出局、三壘有人的危機時刻登場。雖然一上場投出暴投，讓天使隊跑回該局第6分，但鄧愷威迅速找回準星。他先是保送了索勒（Jorge Soler），隨後讓蒙卡達（Yoán Moncada）擊出二壘方向滾地球出局，順利止血。進入6局上，鄧愷威表現更趨穩定，先後以高飛球、三振與飛球抓下出局數。關鍵的7局上，鄧愷威在被敲出一支安打且對手進佔二壘的情況下，面對天使隊看板球星楚奧特。鄧愷威發揮橫掃球（Sweeper）的威力，成功讓楚奧特擊出三壘方向滾地球出局。隨後他再以86.4英哩的橫掃球讓沙紐爾（Nolan Schanuel）揮棒落空，以三振結束該半局，累積主投2又1/3局無失分。8局上太空人亂投為金恩（B. King），他今天的投球工作也告一段落。鄧愷威展現壓制力的同時，太空人打線也給予強力支援。5局下先由帕瑞迪斯（Isaac Paredes）與柯瑞亞（Carlos Correa）聯手追回3分；6局下趁著天使投手控球崩盤，單局狂敲5支安打並獲得3次保送，海灌8分，將比分反超為11：6。