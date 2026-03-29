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▲巨人隊今日直到3局下才靠著李政厚的二壘安打與查普曼（Matt Chapman）的安打拿到本季首分。（圖／路透／達志影像）

紐約洋基今（29）日繼續在客場挑戰巨人，紐約此役最終以3：1擊敗舊金山巨人隊，順利完成系列賽的橫掃。洋基隊長賈吉（Aaron Judge）連兩場開轟，率領球隊打出完美的3連勝開局；反觀巨人隊在系列賽三場僅得1分，寫下隊史 126 年來最慘澹的開季表現。洋基隊今日在3局上發動攻勢，一、三壘有人時，第4棒萊斯（Ben Rice）擊出直擊右外野圍牆的適時二壘安打，幫助洋基先馳得點取得2：0領先。雖然巨人隊在3局下追回1分，但5局上洋基隊長賈吉再度挺身而出，瞄準一顆失投球，一棒轟出左外野標竿附近的陽春砲。這是賈吉連續兩場比賽開轟，不僅為洋基鎖定勝局，也讓他的生涯全壘打數來到370支，持續朝「最速400轟」的歷史紀錄邁進。相對於洋基的火燙，巨人隊的開季堪稱災難。在前兩場比賽分別以0：7、0：3被完封後，巨人隊今日直到3局下才靠著李政厚的二壘安打與查普曼（Matt Chapman）的安打拿到本季首分。這也代表巨人隊開季前20局均未能得分，追平了自1909年以來的隊史最慘紀錄。此外，系列賽三場總共僅得1分，讓巨人隊成為大聯盟史上第11支在開季前三場僅得1分或更少的球隊。洋基先發投手華倫（Will Warren）今日主投5局僅失1分表現稱職，隨後接手的4名牛棚投手展現了恐怖的壓制力，聯手封鎖巨人打線。總計洋基牛棚在系列賽三場中，繳出連續11局無失分的優異成績，成為球隊能完成橫掃的關鍵幕後功臣。巨人隊新任教頭維特羅（Tony Vitello）在缺乏職棒執教經驗下帶隊，卻不幸成為史上第9位開季前兩場都遭完封的總教練。面對這場歷史級的慘敗，巨人隊勢必得在接下來的賽程中迅速調整打線手感。