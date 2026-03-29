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▲太空人終場以11：9擊敗天使，鄧愷威也順利收下轉隊後的首場勝投。（圖／取自休士頓太空人 X）

效力於休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，今（29）日在主場對陣洛杉磯天使的比賽中迎來2026年大聯盟初登板，也展現強大心理素質，中繼好投率領球隊在客場逆轉。他此役在第5局球隊大幅落後時登板，繳出2又1/3局無失分、送出2次三振的優質表現，成功止住對手攻勢並換來隊友火力大爆發。太空人終場以11：9擊敗天使，鄧愷威也順利收下轉隊後的首場勝投。太空人今日先發投手哈維爾（Cristian Javier）表現不佳，僅投4又2/3局就被敲4支安打、投出4次保送，失掉6分退場。鄧愷威在5局上兩出局、三壘有人的危機時刻接替投球。雖然一上場因暴投讓對手跑回第6分，但鄧愷威迅速穩住陣腳，先投出一次保送後，隨即讓蒙卡達（Yoán Moncada）擊出滾地球出局。隨後的6局上與7局上，鄧愷威越投越穩，面對天使明星打線展現壓制力，不僅送出2次三振，更在7局上正面對決解決天使強打楚奧特（Mike Trout）。鄧愷威的穩定發揮成為比賽轉折點。5局下太空人打線率先反擊追回3分；6局下趁著天使投手控球崩盤，太空人單局靠著5支安打與3次保送狂奪8分，一舉將比分反超為11：6。鄧愷威主投2又1/3局僅被敲1支安打，完成任務後於8局上退場。隨後太空人由金恩（Bryan King）與阿布瑞尤（Bryan Abreu）接力守成。阿布瑞尤第9局出賽時「放火」，連續投出保送，接著被申努埃爾（Nolan Schanuel）敲出3分砲，比數變成11：9，所幸太空人最終還是有驚無險取勝。由於鄧愷威是在球隊反超前仍在場上的投手，且投球表現極具貢獻，最終順利收下轉戰太空人隊後的首場勝投。鄧愷威過去在巨人拿下過2勝4敗的成績，那時候他主要是以中繼身分出賽，這是他來到太空人後首勝。投球局數：2又1/3局三振： 2次（Josh Lowe, Nolan Schanuel）被安打： 1支保送： 1次失分/責失： 0 / 0球速亮點： 伸卡球與四縫線速球最高達95.6英哩（mph）