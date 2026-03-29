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休士頓太空人隊的台灣好手鄧愷威，今（29）日在對陣洛杉磯天使隊的比賽中展現強心臟。在球隊面臨失分危機時臨危受命，不僅繳出2.1局僅被敲1安、無失分的優質表現，更在正面對決中漂亮解決天使看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。隨著太空人打線於6局下狂灌8分反超，鄧愷威最終成為勝投，在轉隊後首戰就進帳勝投。太空人今日先發投手狀況百出，鄧愷威於5局上兩出局、三壘有人的危機時刻登場。儘管剛上場因暴投失掉該局第6分，但鄧愷威迅速冷靜，先讓蒙卡達（Yoán Moncada）擊出滾地球止血。進入6、7兩局，鄧愷威表現愈發神勇。關鍵7局上，在二壘有人的失分危機下，他與聯盟頂級巨星楚奧特正面對決，發揮致命Sweeper威力，成功誘使楚奧特擊出三壘方向滾地球出局。隨後他再以86.4英里的橫掃球，讓強打沙紐爾（Nolan Schanuel）揮棒落空遭三振，完美結束投球任務，總計2.1局投球未失分，防禦率表現亮眼。在鄧愷威壓制對手的同時，太空人打線也給予強力支援。5局下先由帕瑞迪斯（Isaac Paredes）與柯瑞亞（Carlos Correa）追回3分；6局下更趁天使投手控球崩盤，單局猛攻5支安打海灌8分，將比數一舉反超為11：6。鄧愷威也在隊友火力全開下，成為此役最有利的勝投競爭者。鄧愷威近年來不斷在大聯盟賽場寫下新頁。去年8月9日，他效力巨人隊時對國民隊中繼 5 局無失分，終結了自2019年王維中以來、長達2163天沒有台灣投手在大聯盟奪勝的乾旱期；同年9月2日，他更先發主投5.1局飆出8次三振，奪下繼2018年陳偉殷之後、暌違7年的台灣投手先發勝投。鄧愷威目前在大聯盟累積3勝追平王維中，並列台灣投手大聯盟勝投榜第五名。今年轉戰太空人後，鄧愷威不僅擠進開季26人名單，更在開季首戰就成為「神鱒殺手」。對於台灣球迷而言，鄧愷威已成為當今大聯盟最具威脅性的台灣投手。