經歷了開季前兩戰的沉寂，休士頓太空人隊的打線終於在今（29）日徹底爆發！面對洛杉磯天使隊，太空人在一度落後6分的情況下展現強大韌性，憑藉5、6兩局的猛烈攻勢，最終以11：9力克對手，收下2026年賽季首勝。台灣好手鄧愷威在比賽中段的登板，獲得休士頓當地媒體的高度評價，直言他中繼2又1/3局無失分好投為球隊止住失血，是能夠逆轉的關鍵。
先發哈維爾控球崩盤 鄧愷威臨危受命成轉折
太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）今日表現掙扎，雖然僅被敲出4支安打，卻投出4次保送並有2次觸身球，在5局上留下兩出局、三壘有人的殘局退場。此時，太空人換上台灣右投鄧愷威（Kai-Wei Teng）救火。
儘管鄧愷威剛上場時因暴投讓哈維爾的一名跑者回本壘得分，使比分擴大至0：6，但隨後他迅速回穩。根據《休士頓紀事報》記者Matt Kawahara報導，鄧愷威在隨後的2又1/3局投球中展現極佳的壓制力，不僅只被敲出1支安打，還送出2次三振，包括在7局上正面擊敗天使球星楚奧特（Mike Trout）。媒體盛讚鄧愷威的表現為球隊「止住了失血」，讓陷入低迷的太空人能將重心轉回進攻端。
兩局狂灌11分 20人次輪番衝擊天使防線
在鄧愷威穩定局勢的同時，太空人打線發起瘋狂反擊。5局下，帕瑞迪斯（Isaac Paredes）與柯瑞亞（Carlos Correa）聯手追回3分。關鍵的6局下，天使隊守備與牛棚崩盤，太空人單局送出20人次站上打擊區，敲出10支安打灌進8分，所有得分竟然全部出現在兩出局後，徹底擊潰對手信心。
當日過35歲生日的一壘手沃克（Christian Walker）在6局下擊出超前安打，興奮地在壘包上大聲激勵隊友，這一擊也燃燒了大聯盟最危險的打線之一。
驚險守成 阿布瑞尤鎖定勝果
雖然天使隊在9局上由沙紐爾（Nolan Schanuel）敲出兩分砲一度追至2分差，但接替守護神職務的阿布瑞尤（Bryan Abreu）最終成功凍結索勒（Jorge Soler），守住這場得來不易的勝利。這場逆轉秀不僅讓太空人打破開季連敗陰霾，也讓轉戰休士頓的鄧愷威順利奪下個人本季首場勝投。
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太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）今日表現掙扎，雖然僅被敲出4支安打，卻投出4次保送並有2次觸身球，在5局上留下兩出局、三壘有人的殘局退場。此時，太空人換上台灣右投鄧愷威（Kai-Wei Teng）救火。
儘管鄧愷威剛上場時因暴投讓哈維爾的一名跑者回本壘得分，使比分擴大至0：6，但隨後他迅速回穩。根據《休士頓紀事報》記者Matt Kawahara報導，鄧愷威在隨後的2又1/3局投球中展現極佳的壓制力，不僅只被敲出1支安打，還送出2次三振，包括在7局上正面擊敗天使球星楚奧特（Mike Trout）。媒體盛讚鄧愷威的表現為球隊「止住了失血」，讓陷入低迷的太空人能將重心轉回進攻端。
兩局狂灌11分 20人次輪番衝擊天使防線
在鄧愷威穩定局勢的同時，太空人打線發起瘋狂反擊。5局下，帕瑞迪斯（Isaac Paredes）與柯瑞亞（Carlos Correa）聯手追回3分。關鍵的6局下，天使隊守備與牛棚崩盤，太空人單局送出20人次站上打擊區，敲出10支安打灌進8分，所有得分竟然全部出現在兩出局後，徹底擊潰對手信心。
當日過35歲生日的一壘手沃克（Christian Walker）在6局下擊出超前安打，興奮地在壘包上大聲激勵隊友，這一擊也燃燒了大聯盟最危險的打線之一。
驚險守成 阿布瑞尤鎖定勝果
雖然天使隊在9局上由沙紐爾（Nolan Schanuel）敲出兩分砲一度追至2分差，但接替守護神職務的阿布瑞尤（Bryan Abreu）最終成功凍結索勒（Jorge Soler），守住這場得來不易的勝利。這場逆轉秀不僅讓太空人打破開季連敗陰霾，也讓轉戰休士頓的鄧愷威順利奪下個人本季首場勝投。