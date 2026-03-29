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休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，今（29）日在主場對陣洛杉磯天使的比賽中登板，雖然控球不穩定，在2.1局中用39球中僅有19顆好球， 但靠著守備幫忙，再加上橫掃球對打者的引誘力，繳出了無失分的好表現。雖然鄧愷威今日登板好球率不到五成，但紀錄上也僅丟出一次保送，奪下兩次三振，更是順利解決天使當家球星楚奧特（Mike Trout），為太空人創造好的反攻機會。今天鄧愷威登板後也引起台灣球迷在網路上熱烈討論，網友評論：「覺醒新技能-勝投怪盜」、「張奕的勝投怪盜圖要改一張給鄧愷威了嗎」、「雖然感覺隨時都會爆炸，但他現在是勝投候選人了」更有許多網友寫到「這可以說是又強又爛了吧，雖然壞球連發，但也可以製造揮空，被打到的球也不扎實」、「沒投好都這樣了，投好的話可以搶先發了」