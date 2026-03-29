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其中橫掃球（Sweeper）就佔了16顆（使用率高達41%）

▲鄧愷威今天的2次三振（對決J. Lowe與N. Schanuel），最後一擊全部都是讓對手揮棒落空的橫掃球。（圖／美聯社／達志影像）

今天他的四縫線速球與伸卡球屢屢突破95英哩（最快達95.6英哩）

先發投手如果好球率只有48.7%

鄧愷威可以毫無保留地大量使用他最有自信的橫掃球（41%使用率）

▲從牛棚出發，鄧愷威能將自己優勢的橫掃球威力最大化，利用面對同一批打者只需交手一次。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓太空人今（29）日在主場上演驚天大逆轉，以11：6擊敗洛杉磯天使。這場比賽的轉折點，正是台灣好手鄧愷威在5局上的臨危受命。他主投2又1/3局無失分、僅被敲1安打，並送出2次三振，最終摘下轉戰太空人後的首場勝投。除了表面的數據亮眼，《NOWNEWS》也將深入分析鄧愷威此役的投球進階數據（Advanced Stats）與球種分布，更能看出他為何能在牛棚角色中發揮出巨大價值。根據今日的投球紀錄，鄧愷威全場共投出39球，，均速落在85至87英哩之間，成為他本場比賽最重要的武器。這16顆橫掃球的效果與好壞球分布如下：壞球：7顆（主要集中在剛登板面對前兩名打者時）看著好球：1顆揮棒落空：4顆打進場內：4顆（製造了飛球與滾地球出局，含解決強打楚奧特）鄧愷威今天的2次三振（對決J. Lowe與N. Schanuel），最後一擊全部都是讓對手揮棒落空的橫掃球。儘管剛上場時橫掃球的控球還在尋找準星（對Soler連投壞球），但隨著局數推進，這顆球展現了極大的橫向位移與引誘性，成為他拿下出局數的絕對核心。從賽後的進階數據來看，鄧愷威展現了標準的「高三振能力後援」特質，他今晚，這是他目前需要克服的小課題，全場39球中僅19顆好球，不到五成的好球率顯示他有時會陷入球數落後的劣勢。但其，這兩項數據非常出色。當對手決定出棒時，有超過三分之一的機率會揮空，這代表他的球路尾勁（尤其是橫掃球）極具欺騙性，讓打者很容易被引誘出棒並且製造三振。此外，鄧愷威今天的，大聯盟優質投手的CSW%基準線大約落在28%到30%之間，鄧愷威的30.8%顯示他具備主宰打者節奏的能力。他的三振解決率（Putaway%）25.0%，在兩好球的絕對優勢下，他有四分之一的機率能直接用三振解決對手，不給對手把球打進場內的機會。鄧愷威今天的成功，與他「以中繼身分出賽」有著密不可分的關係，球速全面解放，不用像先發投手那樣保留體力配速，鄧愷威一上場就能全力催球速。，這讓均速86英哩的橫掃球發揮了完美的速差效果。其次，還能掩蓋控球隱憂，，很容易在投到第4、第5局時因用球數過多而崩盤；但作為中繼投手，只要具備像鄧愷威今天這樣高達36.4%的揮空率與強大的三振能力，就能在危機時刻靠著橫掃球去抓下出局數，安然度過1到2局的投球任務。最後，鄧愷威能將自己優勢的橫掃球威力最大化，利用面對同一批打者只需交手一次，，而不必擔心打者在第三次對決時適應球路。鄧愷威這場2.1局的精彩好投，不僅幫太空人踩住了失分煞車，更證明了他在牛棚中的戰略價值。極品的橫掃球搭配95英哩的火球，只要能將好球率微調至55%左右，他絕對有潛力成為太空人牛棚中不可或缺的拆彈專家。