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洛杉磯道奇隊休賽季重金補強的明星外野手塔克（Kyle Tucker），今（29）日在主場面對亞利桑那響尾蛇的比賽中，再度展現「五拍子」球星的價值。在球隊落後2分的關鍵時刻，塔克於右外野全壘打牆前上演一次華麗的六星級美技，硬生生沒收了對方的全壘打，拯救了先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow），也讓道奇體育場全場陷入瘋狂。道奇隊今日派出火球男格拉斯諾先發，但開賽狀況稍顯不穩，首局就被響尾蛇明星重砲卡洛爾（Corbin Carroll）與史密斯（Pavlov Smith）連續安打攻下先制點；3局上卡洛爾再補上一記高飛犧牲打，讓道奇陷入0：2的落後局面。比賽來到6局上，響尾蛇打者培爾多莫（Geraldo Perdomo）鎖定格拉斯諾的球路，擊出右外野方向的深遠飛球，眼看就要越過牆外。此時守右外野的塔克精準判斷落點，一路狂奔至全壘打牆邊，算準時機縱身一跳，在空中硬是沒收這顆全壘打。這次六星級的守備美技不僅斬斷響尾蛇的進攻氣焰，也讓全場道奇球迷歡呼。上個賽季道奇的主戰右外野手是赫南德茲（Teoscar Hernández），當時他就曾在右外野發生過多次守備失誤，因此右外野也成為「宇宙道奇」為不多的一大缺點。塔克加盟道奇後，扛起鎮守右外野的重任，開季以來多次精彩的接殺美技讓許多道奇球迷直呼：「道奇的右外野可以這麼幸福嗎？」、「這確定是道奇的右外野嗎？」塔克去年以4年2.4億美元的身價，從芝加哥小熊轉戰道奇。塔克擁有4次全明星經歷，過去已經連續5個賽季達成單季至少20轟的傲人紀錄，且職業生涯累積119次盜壘，是聯盟公認具備「力量、速度、守備、傳球、打擊」的五邊形戰士。