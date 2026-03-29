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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平，今（29）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，擔任先發第1棒、指定打擊。雖然大谷此役2打數無安打，但靠著優異的選球眼選到2次四壞球保送，將連續上壘紀錄推進至34場。道奇隊終場在當家捕手史密斯（Will Smith）的生日2分砲逆轉下，以3：2再度逆轉響尾蛇，開季豪取3連勝。道奇隊今日由右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）領軍先發，他在首局雖遭史密斯（Pavin Smith）敲出適時安打失分，3局上又因卡洛爾（Corbin Carroll）的高飛犧牲打再掉一分，但隨後穩住陣腳。總計格拉斯諾今日主投6局、用球數90球，送出6次三振，僅被敲出4支安打失2分，繳出優質先發。道奇打線面對響尾蛇先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）前5局完全被壓制，直到6局下才展開反撲。明星外野手塔克（Kyle Tucker）靠著失誤上壘並展現快腿盜上二壘，隨後手感火燙的弗里曼（Freddie Freeman）敲出左外野二壘安打，幫助道奇追回1分。關鍵的8局下半，道奇首棒貝茲（Mookie Betts）選到保送上壘，輪到今日剛滿31歲的壽星史密斯。他在兩好兩壞後與投手糾纏至第7球，精準鎖定一顆時速157公里的火球，轟出中外野方向的逆轉兩分全壘打。道奇牛棚今日表現也相當完美，貝西亞（Alex Vesia）與克萊恩（Will Klein）相繼登板皆無失分。逆轉比分後，9局上由新任守護神狄亞茲（Edwin Diaz）出馬，他乾淨利落地演出三上三下，再度順利收下救援成功。此外，大谷翔平今日首打席面對羅德里奎茲，展現選球眼選到保送。這也是大谷連續第34場比賽上壘，距離他職業生涯最長的36場紀錄僅剩2場之遙。3局下半大谷再度於一壘有人時選到保送，為球隊製造得分契機。雖然5局下的第3打席在經過ABS挑戰後，一顆外角低球被改判為好球，讓大谷隨後擊出雙殺打，但他在開季前3戰合計已展現出穩定的上壘能力。