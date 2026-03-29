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洛杉磯道奇隊今日在主場以3：2險勝亞利桑那響尾蛇，豪取開季3連勝。除了捕手史密斯（Will Smith）的逆轉兩分砲至關重要外，道奇隊本賽季以4年2.4億美元（約新台幣76億元）重金加盟的外野手凱爾塔克（Kyle Tucker），在6局上展現了一次震撼全場的「全壘打沒收」超美技，成為贏球的英雄之一；新終結者迪亞茲（Edwin Díaz）也稱職扮演最後防線，連兩場救援成功。媒體與球迷紛紛感嘆，這筆補強簡直「太成功了」。事件發生在6局上半，道奇先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）面臨響尾蛇第3棒珀多莫（Geraldo Perdomo）的強力挑戰。珀多莫擊出一記右外野深遠飛球，眼看就要越過全壘打牆形成追加分，守在右外野的塔克精準判斷落點，在全壘打牆邊縱身一跳，將球硬生生地從牆外「抓回」手套中。完成這記不可思議的接殺後，塔克神情自若，彷彿這只是例行公事，反倒是投手丘上的格拉斯諾（忍不住激動握拳喝采。曾於2022年獲得美聯外野金手套獎的塔克，再次向洛杉磯球迷證明了他世界級的守備實力。塔克今日不僅在防守端立功，進攻端同樣充滿存在感。6局下，他利用對方失誤上壘，隨即展現速度優勢完成盜壘，並靠著弗里曼（Freddie Freeman）的安打跑回道奇隊的第一分，開啟反撲氣勢。對於塔克的穩定表現，社群網路上的道奇球迷反應熱烈：「這補強真的太成功了」、「跟以前的外野相比，安定感完全不同層次」、「塔克一個人到底幫球隊守下多少分啊？」、「看他守備簡直是一種藝術」。除了塔克的守備與史密斯的致勝轟，道奇隊另一名新球員、守護神迪亞茲也展現價值，在9局上成功關門，連續兩場比賽拿下救援成功。道奇隊開季以來，新加盟的戰力無論在攻、守、投各方面都迅速融入，展現出強大的團結力。