我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊陣中大將穆迪（Moses Moody）在日前遭逢膝蓋重傷後，已經於今（29）日完成手術，修復斷裂的左膝臏骨腱。根據勇士球團與NBA名記席格（Brett Siegel）的報導，穆迪將無限期缺陣，確定缺席本季剩餘所有賽事，最快預計要到9月底的季前訓練營才會有進一步的回歸更新。這起意外發生在3月24日勇士擊敗達拉斯獨行俠的比賽中，穆迪在場上受傷後的膝蓋特寫畫面讓許多球迷感到揪心，當即就被診斷為重傷。這對年僅 23歲、正值職業生涯第5年的穆迪來說，無疑是沉重的打擊。根據NBA資深記者席格爾（Brett Siegel）報導，穆迪在受傷不到一周內就迅速接受手術治療，隨即進入復健階段。勇士隊官方聲明指出：「穆迪已順利完成左膝髕骨韌帶修復手術。他將無限期缺陣並立即開始復健程序。關於他的進度更新，將於9月份的訓練營期間提供。」本季穆迪成功擠進勇士隊的先發輪值，在出賽的60場比賽中，場均繳出12.1分、3.3籃板與1.6助攻。更令人驚艷的是他的高效率投射，投籃命中率達44%，三分球命中率更是生涯新高的40.1%。在球隊進攻端拉不開空間時，穆迪穩定的外線與強悍的防守，一直是總教練柯爾（Steve Kerr）最信賴的活棋。勇士隊目前正陷入嚴重的傷兵困擾，穆迪的倒下讓球隊的後場深度再受考驗。目前勇士隊戰績為36勝38敗，排名暫居西區第10名，僅領先後面的曼菲斯灰熊與紐奧良鵜鶘。在例行賽進入倒數階段，勇士必須在沒有穆迪的情況下，試圖追趕前方的波特蘭拓荒者與洛杉磯快艇。勇士隊接下來將於明日前往丹佛高原挑戰強敵金塊隊。在失去這位外線要角後，勇士是否能出現更多年輕球員補上火力空缺，將成為後續比賽的觀察重點。