我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯托根（左）在《回到未來》的精采演出深植人心。（圖／摘自IMDb）

好萊塢資深男星詹姆斯托根（James Tolkan）曾演過電影《回到未來》、《捍衛戰士》。不料昨（28）日卻傳出死訊，他的經紀人約翰（John Alcantar）也證實他在親人陪伴下離世，享耆壽94歲。而在作品中常常以霸氣硬漢形象示人的他，其實私下超親切，非常熱愛動物，就連最後遺願也跟動物有關，家屬表示若是想為他哀悼，可捐款至當地的流浪動物收容所或人道協會，讓許多影迷得知後，淚崩大讚他實在太溫暖。詹姆斯托根在昨日證實已過世，雖然他生前多以硬漢形象示人，但其實私下個性和藹，與妻子帕米莉（Parmelee Welles）結婚超過54年，膝下並無子女，不過兩人都非常熱愛小動物。而詹姆斯的家屬，也公開了他生前最掛心的心願，表示影迷若想表達哀悼，可捐款至當地的流浪動物收容所或人道協會，這也延續了他一貫善良親切的性格。詹姆斯出生於1931年，他在1960年代於紐約投身舞台劇演出，正式踏入演藝圈。之後陸續參與過《愛與死》（Love and Death）等電影。而到了1985年，他在電影《回到未來》中飾演史崔克蘭主任（Mr. Strickland），標誌的光頭造型、銳利的眼神，以及那句對著主角怒吼的經典台詞：「你這個懶蟲！（Slacker!）」，讓他走入了大眾視線。緊接著隔年，詹姆斯出演了《捍衛戰士》，飾演綽號「毒刺」（Stinger）的指揮官傑迪安。他在片中叼著雪茄、訓斥阿湯哥（Tom Cruise）自負行為的橋段，也成了電影中的一大經典橋段。私生活方面，詹姆斯在百老匯劇院擔任舞台劇演員時，結識了服裝與佈景畫家帕米莉，兩位藝術創作者的背景讓他們擁有共同話題，並於1971年在紐約普萊西德湖（Lake Placid）正式結為連理。雖然婚後沒有生下孩子，但夫妻倆依然恩愛，攜手走過了55年的漫長歲月，被視為演藝圈的模範夫妻。