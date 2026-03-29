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全台灣最大的戶外棒球場今將啟用

▲成棒主球場西側的「和順轉運站」共有6條大台南公車路線行經（5路、18路、20路、904路、905路、橘3路），每日提供約229班次。（圖／台南市政府提供）

亞太成棒主球場開幕戰資訊總整理

▲統一球團規劃了3條專屬接駁路線，服務高鐵台南站、台南棒球場、台南轉運站、永康火車站及永康轉運站的球迷（需持當日預售票搭乘）。（圖／台南市政府提供）

▲中華職棒亞太棒球場開幕戰交通資訊。（圖／台南市政府提供）

▲統一獅本季主場轉到亞太棒球場，台鐵永康車站也會啟用接駁車。（圖／統一獅提供）

▲在亞太棒球場3月29日的中職開幕首戰，預售票已達25000張滿場，確定打破台灣戶外球場最多進場人數的歷史紀錄。（圖／南市府提供）

臺南亞太成棒主球場將於3月29日舉辦中華職棒開幕賽，這是目前台灣最大的戶外球場，為利賽事交通順暢，台南市交通局規畫鄰近成棒主球場之和順轉運站大台南公車共有6條路線行經，另統一球團亦規劃3條接駁車路線；而若選擇自行開車的民眾，周邊各約3000餘席的汽、機車停車格可供民眾使用。《NOWNEWS》也幫忙整理交通相關資訊，讓進場球迷可以順利抵達球場看球。亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，可容納約2萬5千席觀眾，是目前全台最大的戶外棒球場。統一獅自2026年起正式租用亞太成棒主球場作為新主場，未來統一獅全年預計將有48場主場賽事在此進行，象徵台南職棒發展邁入嶄新階段。📍大眾運輸（公車）：成棒主球場西側的「和順轉運站」共有6條大台南公車路線行經（5路、18路、20路、904路、905路、橘3路），每日提供約229班次，下車後步行約10分鐘即可抵達球場。📍免費接駁車：統一球團規劃了3條專屬接駁路線，服務高鐵台南站、台南棒球場、台南轉運站、永康火車站及永康轉運站的球迷（需持當日預售票搭乘）。高鐵線上下車地點在球場三壘側大客車停車區，其餘路線在和順轉運站上下車。📍自行開車與停車：周邊（含環館一至五路及環館北路等增設格位）共提供約3000餘席汽、機車停車格。由於車位有限，強烈建議提早到場或多利用大眾運輸。📍交通管制：3月29日下午3時至晚上8時，環館路（長和路至環館五路）機慢車道將實施交通管制，警方也會加強取締周邊違停。隨著造價高昂、設施完善的亞太棒球村落成，統一獅自2026年起正式以單場承租的方式，將這裡作為新主場，全年預計安排48場賽事。告別硬體老舊的原台南市立棒球場，不僅象徵台南職棒邁入新紀元，球團也表態期望未來能以OT模式（營運移轉）正式進駐，導入專屬的軟硬體與視覺系統，打造更具主場氣勢的觀賽體驗。亞太成棒主球場可容納約2萬5千席觀眾，是目前全台最大的戶外棒球場。台南球迷期盼現代化大球場已久。亞太棒球場球場腹地廣大、鄰近台灣歷史博物館與生態公園等休憩空間。在3月29日的開幕首戰，預售票已達25000張滿場，確定打破台灣戶外球場最多進場人數的歷史紀錄！能親身參與並見證這項紀錄，是許多球迷瘋狂搶票的主因。📍視野與觀賽空間：全新設計讓看台視野更親近球場與球員，整體硬體設備遠比舊台南球場新穎且完善。📍專屬應援與服務優化：統一獅球團在承租規範允許下，特別針對看台區的啦啦隊應援工程進行了升級。📍周邊設施：場內外指標系統全面更新，並增設了實體商品店（萊恩酷）、獅迷服務中心以及專屬置物櫃等，大幅提升球迷進場的便利性與消費體驗。