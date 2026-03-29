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味全龍今（29）日晚間於臺北大巨蛋交手樂天桃猿，賽前樂天桃猿將頒發2025年台灣大賽冠軍戒指給前總教練「阿公」古久保健二、魔神樂（現味全龍洋投魔神龍），但根據味全龍球團透露，擔任巡迴教練的古久保健二，今日因為公務前往二軍視察農場小將，不克出席賽前頒獎典禮。樂天桃猿上季4勝1敗擊敗全年戰績第一的中信兄弟，奪下樂天桃猿時代隊史首座總冠軍，古久保健二成為新科冠軍教頭，還開心參與封王遊行，但11月9日亞洲職棒交流賽賽後，卻突發狀況，古久保健二確定卸任一軍總教練，結束2年率隊生涯。古久保健二在球員間獲得高評價，搭機離台時球員還自發製作上衣、送機留影合念，引發球迷熱議。2026年初，古久保健二正式加入味全龍教練團，擔任巡迴統籌教練，開季前受訪時，他強調主要工作是幫助一、二軍戰力銜接、以及年輕球員培養，並稱「這是現階段最想做的事」。樂天桃猿昨日賽前就已頒發冠軍戒給自家球員，今日大巨蛋主場交手味全龍，則規劃把冠軍戒親手交給去年奪冠重要成員魔神龍、古久保健二，但古久保健二已經確定因公務前往二軍，不會出席樂天桃猿舉辦的頒獎儀式。