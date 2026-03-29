我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊上演驚天逆轉，取得開賽季三連勝。在八局道奇以1比2落後，當天迎來31歲生日的捕手史密斯（Will Smith）擊出一記兩分全壘打，幫助球隊反超比分。九局靠著終結者迪亞茲（Edwin Díaz）在最後一局成功守住勝局。隊友表示對史密斯的打席充滿信心，相信他能在關鍵時刻挺身而出。對史密斯而言，這場比賽更具紀念意義——不僅是他的搖頭娃娃日，更是31歲生日，賽前還由兩位女兒擔任開球嘉賓，讓他直呼這是一個「宛如魔法般的夜晚」。而他賽後強調：「不只是因為活動才想上場，更重要的是能幫助球隊贏球，完成橫掃更讓人開心。」9局由艾德溫·迪亞茲登板關門，在登場曲《Narco》演奏聲中登上投手丘。他以速球與滑球壓制打線，依序讓打者擊出中外野飛球與左外野飛球，3人出局順利結束比賽，完成連兩天救援成功。賽後受訪時，迪亞茲談到投球內容表示：「直球的控球非常好，主要用直球去攻擊打者，讓他們擊出較弱的擊球。」他也提到當天滿場觀眾帶來的影響，「感覺非常棒，也很幸福，能感受到球迷的熱情，那幫助我在場上拿出更好的表現，那樣的氛圍真的很棒，讓我能完成自己的工作。」總教練羅伯茲直言：「太出色了，他是聯盟頂級、最好的終結者之一。」並談到當下氛圍：「史密斯開轟的瞬間，球迷就知道接下來是誰登場了，就是迪亞茲。連我都像球迷一樣在享受那一刻。」