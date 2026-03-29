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統一7-ELEVEn獅隊正式告別使用26年的台南棒球場，遷往全新落成的亞太成棒主球場，並在今（29）日歷史性的首戰。這座全台座位數最多的室外棒球場，首場預售票便突破2.1萬張，刷新中職室外球場進場人數紀錄。然而，在比賽正式開打前的暖場時刻，場內音響驚喜響起了TWICE周子瑜的個人Solo單曲〈Run Away〉，瞬間點燃現場獅迷情緒，紛紛許願：「該請台南女兒回來開球了。」統一獅今年球季將主場正式搬遷至可容納2.5萬人的亞太成棒主球場，首戰即有望達成2萬3500人滿座的亮眼票房，打破過去由澄清湖、洲際及桃園球場共同保持的2萬500人室外球場紀錄。就在這座現代化球場迎接萬名球迷進場時，突然傳來熟悉的節奏，正是台南出身的國際巨星周子瑜的熱門單曲〈Run Away〉。許多同時身為K-POP粉絲的獅迷驚喜直呼：「該請子瑜來開球了吧」、「在台南聽台南女兒的歌真的很感動耶」、「亞太球場竟然在播Run Away」事實上，TWICE 才剛在台北大巨蛋完成連續三天的震撼演出，不僅吸引12萬人次進場，更創下大巨蛋女團演唱會最高的單場4萬人紀錄，展現強大的影響力。周子瑜這次隨團回台開唱，他的Solo歌曲〈Run Away〉在安可環節登場時，其餘成員更齊心為她伴舞，溫馨畫面讓全台粉絲淚目。如今這股「子瑜熱潮」也吹進了南台灣的棒球聖地，讓獅迷對未來邀請周子瑜擔任開球嘉賓的期待感拉到最高。除了場邊的花絮話題，統一獅球團為了慶祝遷入新家，特別邀請同樣身為台南人的金曲歌王盧廣仲於賽後演唱。場外則規劃了超過 30 攤的美食市集與限定商品店「萊恩酷亞太主場店」，並貼心安排永康火車站往返球場的「棒球接駁專車」，確保2萬多名球迷能順利參與這場台南棒球史上的里程碑。