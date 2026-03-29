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▲奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺和底特律活塞3隊取得季後賽門票、不用打附加賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士暫居西區第10，高機率要打兩輪附加賽來爭奪季後賽門票。（圖／美聯社／達志影像）

台灣時間3月29日，隨著密爾瓦基公鹿以95：127慘敗給聖安東尼奧馬刺，正式宣告無緣季後賽。這意味著東西區晉級季後賽與附加賽的前10名球隊已全數底定，同時也有10支球隊黯然出局。雖然東西區的具體排名仍有懸念，將在例行賽收官階段揭曉，但奧克拉荷馬雷霆與馬刺的聯盟龍頭之爭已進入白熱化階段。公鹿成為本賽季10支無緣季後賽球隊中，最後一支宣告出局的隊伍。這也代表目前正在養傷的當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）無緣連續10年率領公鹿挺進季後賽。由於字母哥與球團目前可能存在分歧，外界預期他今夏大概率將與公鹿分道揚鑣。目前雖然分區具體排名還會有變化，附加賽和季後賽球隊也還未全數出爐，僅確定奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺和底特律活塞3隊取得季後賽門票、不用打附加賽，但大致上的情況已經明朗。東區前10名球隊：底特律活塞、波士頓塞爾提克、紐約尼克、克里夫蘭騎士、多倫多暴龍、亞特蘭大老鷹、費城76人、夏洛特黃蜂、奧蘭多魔術、邁阿密熱火。東區無緣季後賽5隊：密爾瓦基公鹿、芝加哥公牛、華盛頓巫師、布魯克林籃網、印第安納溜馬。西區前10名球隊：奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺、洛杉磯湖人、丹佛金塊、明尼蘇達灰狼、休士頓火箭、鳳凰城太陽、洛杉磯快艇、波特蘭拓荒者、金州勇士。西區無緣季後賽5隊：紐奧良鵜鶘、曼菲斯灰熊、達拉斯獨行俠、猶他爵士、沙加緬度國王。目前東區由活塞穩居榜首，前4名球隊相對明朗，但前6名的直通車票仍有變數；西區方面，雷霆與馬刺將激烈爭奪聯盟第1的寶座，湖人的西區第3位置也尚未坐穩。西區前6名球隊已基本確定，但附加賽名額的排序仍有不小懸念。附加賽：2026年4月15日至4月18日季後賽首輪：2026年4月19日開打總冠軍賽第1戰：2026年6月4日西區📍(7)鳳凰城太陽vs(8)洛杉磯快艇📍(9)波特蘭拓荒者vs(10)金州勇士東區📍(7)費城76人vs(8)奧蘭多魔術📍(9)邁阿密熱火vs(10)夏洛特黃蜂西區📍(1)奧克拉荷馬雷霆vs(8)附加賽勝者📍(2)聖安東尼奧馬刺vs(7)附加賽勝者📍(3)洛杉磯湖人vs(6)休士頓火箭📍(4)丹佛金塊vs(5)明尼蘇達灰狼東區📍(1)底特律活塞vs(8)附加賽勝者📍(2)波士頓塞爾提克vs(7)附加賽勝者📍(3)紐約尼克vs(6)亞特蘭大老鷹📍(4)克里夫蘭騎士vs(5)多倫多暴龍