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▲樂天桃猿啦啦隊人氣韓援廉世彬、高佳彬與金佳垠今（29）日賽前舉行簽名見面會。（圖／記者林子翔攝，2026.3.29）

▲樂天桃猿啦啦隊賽前在大巨蛋B2舉行簽名見面會，熱情球迷擠爆會場。（圖／記者林子翔攝，2026.3.29）

樂天桃猿啦啦隊人氣韓援廉世彬、高佳彬與金佳垠今（29）日賽前舉行簽名見面會，熱情球迷擠爆大巨蛋B2會場，今年剛接任的新領隊野原武人也特別到場，第一次見識啦啦隊在中職的超高人氣，他笑說這個盛況跟日本不太一樣，感到很驚訝，「第一次看到球迷針對啦啦隊非常熱情的支持，真的很驚訝。」樂天桃猿大巨蛋開幕周第2場，交手味全龍賽前，為廉世彬、高佳彬與金佳垠於B2舉辦簽名會，數百位球迷一小時前就開始排隊，等到活動開始後更直接擠爆現場，樂天桃猿新領隊野原武人親自到場，被問到是否想到啦啦隊見面會有這麼多人時，他直言「驚きました！（很驚訝！）」野原武人接任樂天桃猿執行長兼領隊之前，就職於J LEAGUE日本職業足球聯盟神戶勝利船，球迷主要關注球員、比賽本身，啦啦隊則更像是球團所屬的其中一個行銷團隊，「雖然也有啦啦隊，但不是負責比賽中的應援，主要是幫球隊深入地方連結，還有一些活動上的應援活動出席。」這是野原武人第一次在台灣見識到啦啦隊文化，他也被現場氛圍所感動，「都是靠這些啦啦隊女孩的應援，所帶動起來的人氣。在應援方面，她們確實是中職不可或缺的存在。」「還是很感謝大家特別抽空前來啦啦隊簽名會。」野原武人也承諾，未來會規劃更多這種跟球迷互動的活動機會，「可以讓大家更接近我們、以及拉近跟女孩的距離，希望之後有更多接觸跟交流的機會。」