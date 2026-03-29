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2026年一級方程式賽車（F1）第三站日本大獎賽，今日在著名的鈴鹿賽道（Suzuka Circuit）落下帷幕。賓士（Mercedes）隊的19歲義大利超新星安托內利（Andrea Kimi Antonelli）展現強大實力，連續兩場比賽奪桿位，不僅拿下職業生涯排位賽第二勝，更創下F1歷史上最年輕積分榜領先者的紀錄。而備受關注的阿斯頓馬丁（Aston Martin）雖然再度遭遇退賽打擊，但老將阿隆索（Fernando Alonso）終於為車隊帶回本季首場完賽紀錄。儘管起跑時一度掉到第6名，安托內利憑藉賓士賽車優異的性能與冷靜的超車技巧，在比賽中段利用安全車（SC）出動的時機重回首位。比賽重啟後，他連續刷出最快圈速，最終以領先第二名多達13.7秒的絕對優勢衝線。年僅19歲又7個月的安托內利，打破了漢米爾頓（Lewis Hamilton）保持的22歲紀錄，成為F1史上最年輕的積分榜領先者，同時也是首位在20歲前就拿下兩場分站勝利的車手。麥拉倫（McLaren）車手皮亞斯特里（Oscar Piastri）開賽表現驚人，搶下領先位置，最終成功抵禦賓士雙雄的夾擊拿下亞軍。法拉利（Ferrari）的勒克萊爾（Charles Leclerc）則在比賽尾聲與賓士的羅素（George Russell）上演精彩攻防，最終保住季軍席次。衛冕冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）本週末表現低迷，僅以第8名作收。搭載本田（Honda）動力單元的阿斯頓馬丁車隊，在母國賽事依然走得艱辛。老將阿隆索雖受限於賽車震動與速度問題，最終以第18名（落後一圈）完賽，卻也是車隊在2026年賽季首度有賽車跑完全程。不幸的是，隊友斯楚爾（Lance Stroll）在第31圈因疑似水壓問題（Hydraulic Issue）被迫進站並宣布退賽。這是斯楚爾開季以來連續第三場退賽，顯示阿斯頓馬丁與本田合作初期仍面臨極大的可靠性挑戰。2026 F1 日本大獎賽前六名成績：安托內利 (Mercedes)皮亞斯特里 (McLaren)勒克萊爾 (Ferrari)羅素 (Mercedes)諾里斯 (McLaren)漢米爾頓 (Ferrari)