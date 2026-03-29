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▲亞太棒球村歷經多年建設，成棒主球場的落成是極具指標性的里程碑。體育局進一步指出，整個園區占地約30.27公頃，總經費約33.6億元，涵蓋共7座球場。（圖／台南市政府提供）

▲今日下午16時05分開打的歷史首戰，統一獅球團也正式公布了火力全開的先發名單。（圖／統一獅提供）

臺南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場於今（29）日正式啟用，迎來中華職棒統一獅主場開幕戰，由地主統一獅交手台鋼雄鷹。這座全台最大、可容納2萬5000名觀眾的國際級棒球場不僅門票全數售罄，身為資深獅迷且於臺南市長任內親自啟動該計畫的總統賴清德，今日也將親自到場見證這歷史性的一刻。總統賴清德過去擔任臺南市長期間，大力推動亞太國際棒球訓練中心的規劃與興建。此次以總統身分親臨現場，不僅展現對棒球運動的熱愛，更象徵著園區建設完成最後一塊拼圖的重大意義。為迎接總統與滿場熱情球迷，球場賽前已全面提升安全維護與動線規劃，確保賽事順利進行。臺南市長黃偉哲表示，亞太棒球村歷經多年建設，成棒主球場的落成是極具指標性的里程碑。體育局進一步指出，整個園區占地約30.27公頃，總經費約33.6億元，涵蓋共7座球場。今日啟用的成棒主球場採用高規格草皮與完善排水系統，兼顧賽事與訓練需求。未來統一獅將正式進駐，今年預計在此安排48場主場賽事，將為臺南注入龐大的職棒與觀光量能。市府也持續與中華棒協、中職聯盟及統一球團密切合作，優化場地設施，鞏固臺南作為「棒球之都」的地位。今日下午16時05分開打的歷史首戰，統一獅球團也正式公布了火力全開的先發名單。由休賽季備受期待的洋投獅帝芬掛帥先發，力拚在全新主場搶下別具意義的開門紅：第1棒：中外野手田子杰第2棒：游擊手陳聖平第3棒：三壘手林子豪第4棒：指定打擊蘇智傑第5棒：一壘手林培緯第6棒：右外野手朱迦恩第7棒：二壘手林祖傑第8棒：捕手陳重羽第9棒：左外野手邱智呈先發投手：獅帝芬日前市府舉辦的開幕活動亦是貴賓雲集，包含運動部次長洪志昌、立委陳亭妃，以及市議員穎艾達利、郭鴻儀、朱正軒、黃肇輝、邱昭勝、陳皇宇、黃麗招、李啟維、李中岑、李宗霖、周麗津等人，立委林俊憲、謝龍介、王定宇服務處代表皆到場參與，齊心期盼這座具備承接國際大型賽事與移地訓練潛力的頂級球場，能大幅提升台灣棒球的國際能見度。