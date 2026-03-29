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耗資33.6億元打造的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場於今（29）日正式啟用，迎來統一獅對戰台鋼雄鷹的主場開幕戰。身為資深獅迷且於台南市長任內親自啟動該計畫的總統賴清德，今日也親臨現場見證歷史。賽前他更在社群平台搞笑發出送「總統府模型」給統一獅的照片，還特別跟總教練林岳平說：「今天特別帶總統府的模型來，提醒大家我還在等統一獅進總統府。」賴清德總統今日在參與亞太主球場首戰開賽前，在個人社群發文提到前幾天在總統府接見去年衛冕軍樂天桃猿時，對方送上了一件「10號球衣」，笑稱：「我個人是覺得士可殺不可辱。」賴清德更幽默表示，今日特別帶了「總統府模型」來到台南亞太球場交給統一獅總教練林岳平，開玩笑地「施壓」餅總：「特別帶模型來提醒大家，我還在等統一獅進總統府。」賴清德對棒球的熱愛眾所皆知，日前在總統府接見上個賽季的總冠軍樂天桃猿時，就曾以球迷身分專業點評。他當時特別點名在季後賽對統一獅敲出關鍵3分砲的林智平，開玩笑叫他站起來並直言：「我心裡不大爽你知道嗎？」儘管身為獅迷，賴總統仍展現高度運動家風範，向對手表示敬意。他同時點名喜歡看陳冠宇投球，甚至自爆從日職時期就開始追蹤陳冠宇的直播，對他的滑球如數家珍。今日啟用的亞太成棒主球場占地約30.27公頃，擁有全台室外球場最多的2萬5000席座位，今日首戰預售票全數售罄，確定打破中職室外球場進場人數紀錄。台南市長黃偉哲表示，亞太棒球村的落成是極具指標性的里程碑，未來統一獅將以此為家，今年規劃48場主場賽事，將為台南注入龐大的運動與觀光能量。球場賽前也因總統蒞臨全面升級維安與動線規劃，確保這場結合歷史紀錄、總統加持以及在地情懷的賽事順利進行。對於統一獅球迷而言，今晚不僅是在看一場球賽，更是見證一個新的時代。